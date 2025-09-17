今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「怪傑アンパンマン」の第124回が9月18日に放送予定です。

【写真】嵩とのぶが幕の向こうをのぞくと…

＊以下9月18日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）は草吉（阿部サダヲさん）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。

蘭子（河合優実さん）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこさん）とメイコ（原菜乃華さん）は、チラシ配りに出かける。

そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴さん）。

ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海さん）はまだあきらめていないと言う。

のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。