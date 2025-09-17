マクラーレン「750Ｓスパイダー」「アルトゥーラ」「GTS」のキャラクターの違いを体感！
9月、軽井沢でマクラーレン・フルラインナップ試乗会が開催された。現在のマクラーレンの主たるラインナップは、フラッグシップスーパーカーの「750Ｓ」とそのオープン版である「750Ｓスパイダー」、ハイブリッドスーパーカーの「アルトゥーラ」と「アルトゥーラスパイダー」、グランツーリスモスーパーカーの「GTS」で構成されている。
【画像】現在のマクラーレン主要ラインナップ3モデルを乗り比べてみる（写真18点）
ここであらためてマクラーレンのロードカーに共通する特長を挙げてみる。まずすべてのモデルの骨格に、軽量、高剛性なカーボンモノコックを採用している。また750ＳとGTSに関しては、ピュアなV8エンジンを搭載する。そしてハイパフォーマンスカーは4WD化が顕著な時代にあって、すべてのモデルを後輪駆動の2WDで成立させている。これらによってマクラーレンはライバルと一線を画す独自の乗り味を実現している。
今回は「750Ｓスパイダー」、「アルトゥーラ」、「GTS」の順に試乗することができ、それぞれのキャラクターの違いを体感することができた。
750Ｓは、マクラーレン史上、最も軽量で最もパワフルなシリーズモデルをうたう。4リッター V8 ツインターボ・エンジンは、理想的な重量配分を実現するためドライバーの背後にミッドマウントされ、最高出力750PS、最大トルク800Nmを発揮。スイッチ１つで獰猛な音とともにエンジンが目覚める。しかし、扱いにくさのようなものは感じない。ゆっくりとしたアクセル操作にもギクシャクすることなく、スムーズに応えてくれる。
この日は軽井沢から碓氷バイパスへと向かう。右足に力をこめれば、回転数の表示が鋭く反応する。このエンジンはとても刺激的なもので。音、振動、加速のすべての面において、ピュアなV8エンジンゆえの高揚感が味わえる。走行モードはメーターパネルの上部に左右に配置されたスイッチで、それぞれハンドリングとパワートレインの特性を、コンフォート、スポーツ、トラックと切り替えが可能だが、公道走行が前提ならいずれもコンフォートがいい。前輪は接地感がしっかりとあってノーズの入りもよく、計算されたエアロダイナミクス性能の効果もあって後輪のトラクション性能も高い。
またカーボンファイバー製のシェル「モノケージII」は、バスタブ形状で剛性を確保しているため、オープン化によるボディ剛性の低下を感じることはほとんどない。リトラクタブル・ハードトップ(RHT)は、走行時も50 km/h以下であればわずか11秒で開閉可能。スパイダーでも車両重量は1438 kgとクーペ比で＋49kgに抑えられている。
これほどのパワーをもってオープンボディで2WDで走っているにも関わらず、荒々しさはなく、安心感を抱いてしまうほどに洗練されている。これぞマクラーレンという乗り味を見事に体現しているのだ。サーキットでコンマ数秒を削りたいならクーペだが、ドライブ旅を楽しみたいならやはりスパイダーがいいと思った。
次にマクラーレン初のハイブリッドスーパーカー「アルトゥーラ」に乗る。「MCLA（マクラーレン・カーボン・ライトウェイト・アーキテクチャー）」という新世代のカーボンシェルを採用。シート背後に7.4 kWhのリチウムイオンバッテリーコンパートメントを配置し、それはクロスメンバーとしても機能する設計となっている。
パワートレインには新開発の３リッターV６ツインターボを搭載。これに８速DCTと統合するかたちで最高出力95PS、最大トルク225Nmを発揮する電気モーターを組み合わせている。最高出力700PS、最大トルク720Nm。0-100km/h加速3.0秒、最高速度は330km/hと、まさにスーパーなスペックを誇る。
【画像】現在のマクラーレン主要ラインナップ3モデルを乗り比べてみる（写真18点）
