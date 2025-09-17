【Luminasta “雪ノ下雪乃”～盛夏TOKYOBAY～】 9月19日より展開予定 【Luminasta “由比ヶ浜結衣”～盛夏TOKYOBAY～】 【Luminasta “一色いろは”～盛夏TOKYOBAY～】 9月26日より展開予定

セガは、プライズ「Luminasta “雪ノ下雪乃 / 由比ヶ浜結衣 / 一色いろは”～盛夏TOKYOBAY～」を、それぞれ9月19日と9月26日より全国のアミューズメント施設へ順次展開する。

本製品は、アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」より、セガオリジナルデザインの水着衣装を着た「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」の3名を、プライズフィギュア「Luminasta」で商品化したもの。

ビーチでのバカンスを楽しむヒロインたちの、個性的な姿を堪能できるフィギュアに仕上がっており、砂浜と海を表現した台座が付属した、豪華な仕様となっている。

「Luminasta “雪ノ下雪乃”～盛夏TOKYOBAY～」

「Luminasta “由比ヶ浜結衣”～盛夏TOKYOBAY～」

「Luminasta “一色いろは”～盛夏TOKYOBAY～」

種類：全1種 サイズ：全長 約80mm × 200mm種類：全1種 サイズ：全長 約80mm × 190mm種類：全1種 サイズ：全長 約80mm × 200mm

(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完