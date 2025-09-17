先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターでYouTuberとしても人気のりおなちゃん（8）。9月15日、お母さんがInstagramを更新し、初めて1人で膝立ちする瞬間を捉えた動画を披露した。

【映像】ひざ立ちに成功したりおなちゃん（動画あり）

2022年5月に受けた背骨の手術の影響で、胸から下が麻痺し歩けなくなってしまったりおなちゃん。お母さんはこれまでInstagramで、リハビリに励む様子や、介護用品を使うことに抵抗があったことなど、りおなちゃんとの生活の様子を発信してきた。

背骨の手術後初めて1人でひざ立ち

9月15日の更新では、りおなちゃんがソファにつかまりながら膝立ちに挑戦する動画を公開。動画内では「それでいける」「おー！」「すごい」「できた」「すごい」「自分で行けたやん」「その延長で立つから、まずこれがだいじやからね」と声がかけられている。「なんときょう、初めて1人で膝立ちが出来ました！胸から下が麻痺しているって、どんな感じか私も想像でしか分かりませんが、この3年間娘を1番近くで見てきて、この体制からお尻を浮かすことは1ミリも出来なかったです。まだまだ、歩く夢までは時間がかかるかもしれませんが、きょうはまた1つ夢に近づいた一日でした。これからも頑張ります!!」と、りおなちゃんのお母さんが思いをつづっている。

この動画には「すごい！！！涙出た。きっと歩けるようになると信じてます」「えーすごい前進だと思います！希望が持てますね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）