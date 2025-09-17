「大相撲秋場所・４日目」（１７日、両国国技館）

振分親方（元関脇妙義龍）が、館内の相撲博物館でトークショーを開催。湊川親方（元大関貴景勝）と一緒に、高さ４０メートルのはしご車に搭乗した体験を明かした。

１０月５日に国技館で引退相撲を控える振分親方。４日に引退相撲を行う湊川親方とともに１６日、管轄の警察署、消防署にあいさつに出向いた。その際、はしご車に搭乗する機会があったという。

トークショーではその際の湊川親方の様子を「高さは４０メートルくらい。相当焦っていましたね」と明かした振分親方。終了後の取材では、自身のスマホで関係者が撮影した４０メートルの高さに上昇する動画を披露。高所で撮影した画像はないか、と聞かれると「両手がふさがっていましたから。僕も膝が笑っていました。なかなかない経験をさせてもらいました」と笑顔。自身も両手で手すりをつかみ、相当焦っていたことを明かしていた。

トークショーでは新十両場所で重傷を負った臥牙丸戦を思い出の一番に、対戦したかった横綱に貴乃花を挙げるなど、ファンの質問に応じた振分親方。５日の引退相撲を楽しみにする声も多く寄せられた。

昨年９月に現役を引退し、体重は２５キロほど減った。自身の付け人を務めた西ノ龍が新十両に昇進するなど、境川部屋の部屋付き親方として、後進の指導に力を注ぐ。「予定はないですけど、いつかはやりたい。自分で弟子を育てて勝負したい」と、将来的に部屋を独立する夢を語った。

引退相撲に向け「マゲとお別れです。力士の姿は最後になる。当日券もありますので、最後の土俵の姿を見てほしい」と呼びかけた振分親方。「これまでの感謝を伝えたい」と話していた。