クロミ×“オールハーツ・カンパニー”がコラボ！ 「ねこねこ食パン」など限定スイーツ＆グッズが登場へ
「ねこねこ食パン」などを展開するオールハーツ・カンパニーは、10月7日（火）から期間限定で、今年20周年を迎えたサンリオキャラクターズのクロミとコラボレーションした商品を、全国の各ショップおよび公式オンラインストア「オールハーツモール」などで順次発売する。
【写真】飛び出た耳がかわいすぎる！ クロミの顔型ポーチなど限定スイーツ＆グッズ一覧
■人気スイーツが“まっくろ”に変身
今回のコラボテーマは「クロミのまっくろスイーツフェスティバル“おいしい魔法にかかっちゃいなよ？”」。まっくろに変身したオールハーツ・カンパニーの人気スイーツや、コラボ限定のスイーツ衣装におめかししたクロミの限定グッズなどが展開される。
猫型の見た目もかわいい「ねこねこ」シリーズからは、強気に見えて実は乙女チックで優しい一面も持つクロミをベリーの甘酸っぱさとチョコの甘みで表現した「ねこねこ食パン」をはじめ、ビターな味わいのブラウニー生地にアクセントとして甘酸っぱいラズベリー風味を加えた「クロミのまっくろブラウにゃー」を2個詰め合わせた「クロミの黒ねこファーポーチ」や、黒ねこ姿に変身したクロミのぬいぐるみマスコットが登場する。
また、「ハートブレッドアンティーク」とクロミのコラボ限定商品「クロミのときめき・生チョコリング」や、クロミのずきん型に仕上げた「パステル」の「クロミのまっくろずきんプリン」、「世にもおいしいチョコブラウニー」がまっくろに変身した「クロミの世にもおいしいまっくろブラウニー」など種類豊富なラインナップがそろう。
さらに、公式オンラインストア「オールハーツモール」限定で、「クロミのお絵かき ねこねこ食パン」、「クロミの黒ねこおすわりぬいぐるみ」、「【先行予約限定】クロミのおめかしコンパクトミラー」、「クロミのダイカットステッカーセット」を提供。
加えて、コラボ商品を含む1000円以上の購入でクロミのオリジナルデザインの手提げ紙袋が配布するほか、コラボ商品およびグッズを含む2000円ごとの購入で限定ノベルティを先着で配布するという（いずれも価格は税込み）。
※「クロミのときめき・生チョコリング」の「・」はハートマークが正式表記。
【写真】飛び出た耳がかわいすぎる！ クロミの顔型ポーチなど限定スイーツ＆グッズ一覧
■人気スイーツが“まっくろ”に変身
今回のコラボテーマは「クロミのまっくろスイーツフェスティバル“おいしい魔法にかかっちゃいなよ？”」。まっくろに変身したオールハーツ・カンパニーの人気スイーツや、コラボ限定のスイーツ衣装におめかししたクロミの限定グッズなどが展開される。
また、「ハートブレッドアンティーク」とクロミのコラボ限定商品「クロミのときめき・生チョコリング」や、クロミのずきん型に仕上げた「パステル」の「クロミのまっくろずきんプリン」、「世にもおいしいチョコブラウニー」がまっくろに変身した「クロミの世にもおいしいまっくろブラウニー」など種類豊富なラインナップがそろう。
さらに、公式オンラインストア「オールハーツモール」限定で、「クロミのお絵かき ねこねこ食パン」、「クロミの黒ねこおすわりぬいぐるみ」、「【先行予約限定】クロミのおめかしコンパクトミラー」、「クロミのダイカットステッカーセット」を提供。
加えて、コラボ商品を含む1000円以上の購入でクロミのオリジナルデザインの手提げ紙袋が配布するほか、コラボ商品およびグッズを含む2000円ごとの購入で限定ノベルティを先着で配布するという（いずれも価格は税込み）。
※「クロミのときめき・生チョコリング」の「・」はハートマークが正式表記。