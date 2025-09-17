吉田沙保里が女子3人で手押しカートゴルフ！ 猛暑の中「スコアというより、無事終えた達成感の喜びの方が強かった」
吉田沙保里と友人の亜弓さんがインスタグラムを更新。「女子3人で初体験!!」と記すと、猛暑の中、手押しカートでゴルフに挑戦したことを投稿した。
【動画】残念ながら1人は途中で棄権【本人のInstagramより】
この日はすでにカートの空きもないとの事で、「これはもうやるしかない」と決意した3人。「最初はみんなニッコニコでしたが、予想外の暑さと歩きに段々変な笑いに…」。投稿ではスタート前の笑顔の3ショットや、手押しカートともに「さぁ、行くぞ！」と張り切る元気な姿をアップ。さらにカートを引きながら吉田が自撮りで「今日は、歩きスタイル。イェ〜！ 初めて！」と楽しそうに話す動画もあった。しかし広々としたコースをゆっくりとカメラを回しながら撮影していくと、吉田に介抱される友人を発見。やはり暑さは身体にこたえたようだ。残念ながら1人は途中で棄権をしてしまったが、吉田と亜弓さんは無事にラウンドを終了。「スコアというより、無事終えた達成感の喜びの方が強かった、そんな思い出に残る最高のゴルフでした」と暑さの中で頑張り抜いたゴルフを振り返った。「でも、次は、カート、乗ろうね〜」と記すと、自分で「結局乗るんかーいw」とツッコミを入れて投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「浮いてるようにしか見えない」 岩井明愛がレベルアップしたスリックバックを披露！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
菅沼菜々が自身のタオル「ナナイロに染まれ！」を持ったファンに感謝 「ありがとうございます」「また来週からも持ってきてね」
競技を引退しセント・フォース所属を発表した女子ゴルファーがキャミワンピ姿を披露 「ここまでエレガントだったとは」
【動画】残念ながら1人は途中で棄権【本人のInstagramより】
この日はすでにカートの空きもないとの事で、「これはもうやるしかない」と決意した3人。「最初はみんなニッコニコでしたが、予想外の暑さと歩きに段々変な笑いに…」。投稿ではスタート前の笑顔の3ショットや、手押しカートともに「さぁ、行くぞ！」と張り切る元気な姿をアップ。さらにカートを引きながら吉田が自撮りで「今日は、歩きスタイル。イェ〜！ 初めて！」と楽しそうに話す動画もあった。しかし広々としたコースをゆっくりとカメラを回しながら撮影していくと、吉田に介抱される友人を発見。やはり暑さは身体にこたえたようだ。残念ながら1人は途中で棄権をしてしまったが、吉田と亜弓さんは無事にラウンドを終了。「スコアというより、無事終えた達成感の喜びの方が強かった、そんな思い出に残る最高のゴルフでした」と暑さの中で頑張り抜いたゴルフを振り返った。「でも、次は、カート、乗ろうね〜」と記すと、自分で「結局乗るんかーいw」とツッコミを入れて投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「浮いてるようにしか見えない」 岩井明愛がレベルアップしたスリックバックを披露！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
菅沼菜々が自身のタオル「ナナイロに染まれ！」を持ったファンに感謝 「ありがとうございます」「また来週からも持ってきてね」
競技を引退しセント・フォース所属を発表した女子ゴルファーがキャミワンピ姿を披露 「ここまでエレガントだったとは」