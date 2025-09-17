◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

先発登板したドジャース・大谷翔平選手の続投を巡ってか、ベンチで大谷選手がデーブ・ロバーツ監督やフレディ・フリーマン選手らと笑顔で会話する場面が見られました。

「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は、5回無失点でノーヒットに抑える快投を披露。5回を投げ終えベンチに戻った大谷選手は、その裏の攻撃に先頭打者として打席に立つため慌ただしく準備をします。

エルボーガードなどを装着して準備する大谷選手に、ロバーツ監督が話しかけます。これに大谷選手は笑顔で何か返答。打席に向かった大谷選手を見送ったロバーツ監督は、今度はフリーマン選手に何か話しかけると、フリーマン選手はニコニコと笑顔を見せながら会話をしました。

この様子にSNSでは「なんか大受け？フリーマン爆笑してる」「ダグアウトのフリーマンさんらの爆笑内容、気になりすぎる」といった反応を見せていました。

その後、大谷選手は6回のマウンドへは上がらずに勝ち投手の権利を持って降板。8月28日以来の白星に期待がかかりましたが、4点リードの6回にドジャースは一挙6失点でまさかの逆転を許し、大谷選手の勝ち星は消えました。