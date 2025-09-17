BE:FIRST、NHK『SONGS』初登場 「空」をゴスペラーズ・黒沢薫＆合唱隊とスペシャルバージョンで熱唱
BE:FIRSTが、25日午後10時よりNHK総合で放送される音楽番組『SONGS』に初出演することが決定した。今年の『NHK全国学校音楽コンクール（Nコン）』中学校の部の課題曲として書き下ろされた「空」を披露する。
【写真】大泉洋と楽しそうにトークするBE：FIRSTメンバー
番組では、メンバーが奈良県内の合唱部をサプライズで訪問。全国コンクールを目指して日々練習に励む中学生たちの一風変わったハードな練習にも挑戦し、合唱にかける熱い思いを取材する。番組の“責任者”を務める大泉洋がスタジオで自身の思い出の合唱曲を熱唱する一幕も見どころだ。
さらに、「空」のコーラスディレクションを担当したゴスペラーズの黒沢薫を迎え、39名のコーラス隊とともに、番組だけのスペシャルバージョンでのパフォーマンスが実現。合唱の魅力を伝える構成となっている。
加えて、BE:FIRSTが「夢中」「Boom Boom Back」も披露する。「夢中」は4月に発表され、ストリーミング再生数1億回を突破したヒット曲。「Boom Boom Back」は『第74回NHK紅白歌合戦』でもパフォーマンスされたナンバーだ。
トークパートでは、ダンスパフォーマンスが魅力のBE:FIRSTが大泉にダンスレッスンを行う。自身の最新楽曲でもダンスに挑戦した大泉が、より格好よく見せるテクニックをメンバーから学ぶ様子が放送される。
■『SONGS BE:FIRST』放送予定
9月25日（木）後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：9月30日（火）前0：35〜前1：20（※月曜深夜）
