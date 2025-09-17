タレントの藤本美貴（40）が、16日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。定番グルメの新しい食べ方に感動する一幕があった。

この日番組では、子連れでも楽しめる人気チェーン店の朝食バイキングを紹介。さらに視聴者から、ワッフルにサラダや肉をトッピングする「おかずワッフル」の食べ方を提案されると、お笑いタレント・横澤夏子と藤本は口々に「えーっ！」「聞いたことない」と反応。そのためスタジオではワッフルにスクランブルエッグ、唐揚げを乗せ、メープルシロップを掛けて食べるというアレンジに挑戦した。

シロップを掛けながら「うわーっ」とためらいを見せていた藤本だったが、一口食べると「おいしい、おいしい！」と驚がく。「唐揚げと、メープルのほんのり甘いのがおいしい」と絶賛する様子に、横澤も「ホントだ！おいしい。唐揚げはこれからメープルを掛けたい。甘じょっぱ系おいしい」と続いた。

そして藤本は「え、全然アリ。なんか…定番女だった私が恥ずかしい」と“名言”も。「新しい革命ですね。メープルに無限の可能性が」という横澤に、藤本は「唐揚げってメープルを付けるべき。ヤンニョムの次に来るんじゃない？」と流行の予感を語り、「（店を）出そう！」と気に入っていた。