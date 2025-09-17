お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政（３９）と嶋佐和也（３９）が１７日、東京・大森学園高で行われた「受験生サプライズ応援出張授業 ｂｙ Ｙａｋｕｌｔ」に出席し、高校３年生にアドバイスを送った。

屋敷はブレザーで、嶋佐は学ラン姿で登場。会場の受験生からは、浮かれる様子もなく拍手で迎えられ、屋敷は「だいぶ、落ち着いていますね。芸人の話も聞いてられへんというか」と気持ちを察した。

ヤクルトとともに受験生を応援するアンバサダーを務めるニューヨークは、イベントで受験生の悩み相談に応じた。勉強中の眠気に打ち勝つ方法について嶋佐は「僕、指定校推薦。指定校が一番いい。定期テストだけやっていて、寝まくり。一応、センター試験も受けたけど、点数はちゃめちゃでした」とユーモアを交えて明かし、会場から笑いが起こった。

高校生からはこの時期、ポジティブに過ごすにはとの相談も受け屋敷は「大学に行ったら絶対、楽しいやろうなと。今、きついしおもろないけど、さすがにこのままでは終わらんやろうなと…。未来さえ希望が持てればね。ポジティブに」と親身にアドバイスした。

課外授業らしく黒板も使用。嶋佐は「高校生にかける言葉はこれだね」と、『高校を卒業してからが人生です』と記して「大人になってからが人生なので。これだけは肝に銘じて、良くも悪くもまだ、人生が始まってませんからあなたたち。皆さん応援しております」と受け狙いの辛口エールに、屋敷は「７割、下向いているぞ」と失笑していた。