【中世の仕事人達（Medieval Jobs）】 9月17日 販売開始 価格：310マインコイン

インプレスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用サンドボックスゲーム「Minecraft」の新コンテンツ「中世の仕事人達（Medieval Jobs）」の販売をゲーム内ストア「マーケットプレイス」にて9月17日より開始した。販売価格は310マインコイン。なお、価格は予告なく変更される場合がある。

「中世の仕事人達（Medieval Jobs）」は、41体（※）が収録されたスキンパック。Japan Crafters Unionのプロデュースの元、新たなクリエイターチーム「Melina」による新コンテンツとなっている。

中世を中心にヨーロッパの職業をテーマにしており、騎士や貴族、宮廷道化師、洗濯女、森番など、多彩なキャラクターが収録。リアルなデザインでありながら使いやすさも追求されており、プレーヤーの個性を引き立てる。

※キング、騎士（6種）、洗濯女、貴族、森番、ドルイド、宮廷道化師、女王、石工、騎乗闘牛士、闘牛士、ローマ兵、グラディエーター、ランツクネヒト、ハイランダー、門番、執行者、狼狩官、羊飼い、シスター、町娘、紋章官、ウェスタの巫女、高利貸し、錬金術師、アルモガバレス、アーチャー、吟遊詩人、ダウザー、占星術師、理髪外科医、祓魔師、黒魔術師、鍛冶屋、男爵、農民

上品なブルーの衣装に金のアクセントが映える貴族と男爵

現代的解釈で登山家風の要素を取り入れた服装の森番

動きやすい服装とヘアバンドが特徴の、水仕事に従事する洗濯女

金の差し色と立体感のある二重ズボンが目を引く宮廷道化師

鎧の下に着込んでいる革や鎖帷子も丁寧に描かれたリアルな騎士

【「Minecraft」クリエイターチーム「Melina」について】

「Minecraft」が大好きなクリエイター「モスラ」によるソロプロジェクト。建築もスキンもジャンルを問わず、“作りたいから作る”を原動力に、自由な発想で作品を制作するクリエイターチーム。

【Japan Crafters Unionについて】

Japan Crafters Unionは、「Minecraft」ゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティ。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されている。

(C) 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.