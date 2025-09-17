女優国本梨紗（22）が16日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。長野県出身のミュージシャンについて話す場面があった。

この日のトークテーマは「隣県ローカルバトル 群馬VS長野VS新潟」。MCの明石家さんま（70）から「スーパースターが長野にいるのか?」と問われた長野県出身の国本は「まず、久石譲さんが長野の音楽を引っ張ってたんですよ。今、新しい世代でKing Gnuの常田さん（常田大希）、井口さん（井口理）。あとはMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さんも長野出身ですし」とそうそうたるメンバーを紹介。共演者からは「おー!」と感心の声が漏れた。

続けて国本が「今、日本の若者のプレイリストは長野県が牛耳っているんですよ」と主張すると、群馬県出身の俳優中村俊介（50）が「群馬もBOOWY、BUCKーTICK、back number」と話した。この発言にお笑いコンビ、タイムマシーン3号の関太（46）が「中年のプレイリストは群馬で占められている」と突っ込むと、一同からは笑い声が上がった。