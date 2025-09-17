人気漫画「名探偵コナン」をテーマにしたイベント「探偵サミット」で、若い男らが会場内に置かれた景品入りの箱をいくつも盗んだとして、その様子を撮った動画がXで投稿されている。

箱には、コナン関連のトレーディングカードが入っていたとみられており、それを狙った犯行らしい。被害は、5箱分2500枚に上ったとして、神奈川県警の戸部署が窃盗の疑いで男らの割り出しを急いでいる。

「目を離したすきに、商品を箱ごと盗まれました」

それは、イベントの列に並ぶ客らの姿が周囲に見える中での大胆な行為だった。

黒っぽい服を着た男が、探偵サミットの大きな看板の横で、受付らしき机の向こう側から箱を引っ張り出している。

後ろには、掲示板が立っており、死角のようにはなっていた。見張り役かは分からないが、その前では、若い男性がスマホをいじりながら立っていた。

前出の男は、箱をバッグに入れるような仕草をした後、足早に机を離れていく。すると、後ろにいたリュック姿でマスクをした別の男が、同じ机の場所へ向かい、机の上から身を乗り出して箱を取り、リュックを外して......。

この10秒弱の動画は、2025年9月14日ごろに、X上で投稿された。

横浜市内のイベント会場「パシフィコ横浜」で7日に開かれた探偵サミットで、この男らが景品を盗んでいたと報告され、転載されて拡散している。

探偵サミットは、玩具メーカー大手「タカラトミー」（東京都葛飾区）が手がけており、賞として景品がもらえるカードゲームのイベントが行われていた。このほか、クイズラリーやキャラクターパネルの展示などもあり、大勢の客でにぎわっていたようだ。

現場を目撃したという人からは、景品の在庫保管場所から4人ぐらいが箱ごと盗んでおり、警察も出動していたとの投稿もあった。また、盗品も含まれる可能性がある景品がフリマサイトで多数出品されているとして、安易に購入しないよう呼びかける動きも出た。

パシフィコ横浜を管轄する神奈川県警の戸部署は16日、J-CASTニュースの取材に対し、7日の11時10分ごろに「目を離したすきに、商品を箱ごと盗まれました」とする110番通報が会場スタッフからあったと答えた。

タカラトミー「しかるべき対応をしてまいります」

その説明によると、同署員が通報を受けて現場に駆け付け、スタッフらから状況を聞くなどした。その後、タカラトミー側から被害届が出て、窃盗の疑いで捜査している。

客に配布する予定だったカード500枚が入った箱が5つ盗まれたという。1枚5円相当のため、被害額は1万2500円になるとした。

イベントの景品を箱に入れてプールしており、スタッフと客を隔てる机の下に置いておいたと説明を受けたという。容疑者らが机の下をのぞき込んでいる写真を入手したことも明らかにした。

同署では、防犯カメラの映像を精査して、盗まれた状況を調べている。イベント来場者の数が多いうえ、入場無料のためその身元が分からず、容疑者の割り出しに時間がかかっているという。

イベントを手がけたタカラトミーの広報課は9月17日、取材に対し、「被害にあったのは事実です。しかるべき対応をしてまいります」と答えた。

そのうえで、「大変恐れ入りますが、詳細につきましては回答を差し控えさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」としている。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）