ミャクミャク＆“新しいお友達”が初コラボ、グッズお披露目 梅田で2ショットイベントも開催【一覧】
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクと、2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の公式キャラクター・トゥンクトゥンクの初コラボビジュアル＆公式アイテムが公開された。23日から販売される。
【画像多数】ミャクミャクとトゥンクトゥンクのコラボ商品
トゥンクトゥンクについては、8月の「TICAD Business Expo & Conference」でミャクミャクと2ショットが実現し、「ミャクミャクに新しいお友達」と」紹介されていた。
アイテム発売にあわせ、大阪・梅田のMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店1階に「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」が期間限定オープン。9月24日には、同店でグリーティングイベントが開催される。
このほか、EXPO 2027 オフィシャルストア「丸善 丸の内店」「横浜ラクシスフロント店」「丸善 横浜みなとみらい店」および、EXPO 2027 オフィシャルオンラインストアでも購入できる。
■トゥンクトゥンク・ミャクミャク公式コラボ商品
・ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル 520円（税込）
・ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー 770円（税込）
・ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー 660円（税込）
・ミャクミャク トゥンクトゥンク 缶マグネット 660円（税込）
・2025年大阪・関西万博＆2027年国際園芸博覧会＆崎陽軒
横濱パイナップルケーキ黒糖（6個入り）1200円（税込）
■ポップアップストアについて
EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
場所：チャスカ茶屋町 1F MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店内
期間：2025年9月23日（火）〜11月11日（火）
営業時間：10：00 〜 22：00（定休日はMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店に準ずる）
トゥンクトゥンク・ミャクミャクのグリーティングイベント
日時：9月24日（水）（1）午前11時〜（2）午後3時〜（3）午後5時〜（各回20分）
定員：（1）20組 （2）（3）各回30組 事前予約制
（C）Expo2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
（C）Expo2027 2027年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
