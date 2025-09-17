テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）が16日深夜放送のMCを務めるテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。韓国の空港で人気俳優と遭遇したことを明かした。

共演した同局・中根舞美アナがドラマ撮影現場で俳優の八木勇征と初対面し、惚れ惚れして顔を見れなかったと明かすと、佐久間氏は「イケメンって（顔を見ると）笑っちゃうんですよね」と共感を示した。

「俺こないだ韓国の観光で仕事をしていたんですよ。若者が（ベンチに）何人か座っていて、1人が1人を動画を撮ってたんですね。Vログみたいな」と状況を説明。「その中の若者の1人が俺に話しかけてきたから、“Vログ撮影中の人か。ちょっと嫌だな”と思ってパッと見たら、佐藤健だったんですよ」と明かした。

過去に何度か顔を合わせたことがあったため、佐藤の方から声をかけてくれたというが「“YouTube回してる若者に話しかけられた。え、うざ”と思って、“え?”て顔ですごい嫌な顔で見たら、健君だった」と笑顔。心構えなしにイケメンと近距離で顔を合わせると「かっこよすぎて、笑っちゃうんですよ！」と声を大にした。