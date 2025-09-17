¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±Ç¤Ã¤Æ¤ëw¡×ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É ±êË²¤ÎÄÁ¼êÇòÀ±¤¬À¸¤ó¤À¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÉÄÁ»ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿Âç´î¤Ó¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»Ñ
¡¡ËëÆâÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ëë²¼»°½½°ìËçÌÜ¡¦±êË²¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬¡¢¡ÈÄ¶¥ì¥¢¡É¤Ê·è¤Þ¤ê¼ê¤Ç´ÛÆâ³åºÓ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¾¡Íø¤ò¿ë¤²¤¿Ä¾¸å¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤¬¶öÁ³¡¢Â¾¤ÎµÒ¤ÈÆ±¤¸¤¯¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ë°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±Ç¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤Ë¤è¤ëµÙ¾ì¤Ç°ì»þ¤Ï½ø¥Î¸ý¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤ò²¼¤²¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤éËëÆâÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±êË²¡£Àè¾ì½ê¤ÏÅÓÃæµÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤Ç¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤ÏÂçÊÁ¤ÊËë²¼»°½½ÆóËçÌÜ¡¦Âç¹ÄæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ÈÂÐ·è¡£Î©¤Á¹ç¤¤Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÀø¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿±êË²¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁê¼ê¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ²Ì´º¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÎ¾¼ê¤ÇÁê¼ê¤òÄÏ¤ß¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡·è¤Þ¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¤º¤Ö¤Í¤ê¡É¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È·è¤Þ¤ê¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°46°Ì¡¢È¯À¸³ä¹ç0.03¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÄÁ¤·¤¤Ç±¤ê¼ê¤À¡£¤³¤Î°ìÈÖ¤Ë¾¡¤Ã¤¿±êË²¤ÏÌµ½ý¤Î2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿Âç¹ÄæÆ¤Ï1ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó·Ï²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅìµþ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Þ¥ó¥Ü¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Ü¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤é¹ñµ»´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÎÏ»Î¤ÎÆþ¤ê»Ñ¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÃåÎ®¤·»Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¹ñµ»´Û¤Î¥°¥ë¥á¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»³¸µ¤µ¤ó¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±Ç¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¶½Ê³¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë