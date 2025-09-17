¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¡¢16ºÐÂ©»Ò¤ÈÀõÁðËþµÊ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡Á ¤µ¤Ã¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î°äÅÁ»Ò¶¯¤·¡×¡Ö¸ý¸µ¤¬¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÀõÁð¤òËþµÊ¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2004Ç¯¤Ë15ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ï¥ó¥Ê¤È·ëº§¤·¡¢2009Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè42²ó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¤ß¤½½Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÌ£Á¹¤Î¤¢¤ó¤Ð¤¤¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢Æ¦Éå¤ÎÀÚ¤êÊý¤âÀäÌ¯¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÆü¾ï¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
16ºÐÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤È³°½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ï¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¡£¤è¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤òÀõÁð¤Î¾ÆÆù²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À¤¢¤È»ÍÇ¯ÂÔ¤Æ¡ª³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÄÌ¤¦¤ªÅ¹¤Î»ÐËåÅ¹¡¢¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡£¿©¸åÌë¤ÎÀõÁð¤ò¾¯¤·»¶Êâ¤·¤Æ¡¢Éã¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡Á ¤µ¤Ã¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î°äÅÁ»Ò¶¯¤·¡×¡Ö¸ý¸µ¤¬¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë