彼氏が女友達と仲良くすることに、あまりいい気がしない人も多いのではないでしょうか？ 信用できる人ならまだしも、マウントをとってきたりライバル視してきたりする女友達には警戒したほうがよさそうです。今回は、嫌がらせをしてくる彼氏の女友達が撃退された話をご紹介いたします。

彼氏が守ってくれた

「彼氏が、友達に私のことを紹介してくれるというので、飲み会に参加したんです。大学のサークル時代の仲間らしいのですが、男女共に仲が良くて社会人になった今もこうやって集まっているらしくて。みんな好意的で私のことを受け入れてくれたため、それ以来飲み会があるときは私も参加するようになりました。ただ、彼氏の女友達は私のことをよく思っていないらしく、なにかと嫌味を言ってきたりマウントをとってきたりするんです。自分のほうが、彼氏のことをよく理解しているとでも言いたいのでしょうね……。たしかに付き合ったのは最近だから、女友達のほうが彼氏のことを知っているのは事実だと思ったので、笑顔で対応していたんです。

ただある日、女友達と隣の席になったときにいつものように嫌味を言われ続けたので『そんな風にしか考えられないなんてかわいそうですね』と言い返したことがあって。すると女友達が『今ひどいこと言われた』『かわいい顔して性格きついんだね』とみんなの前で言い始めて、場の空気が悪くなりました……。イラッとしたけど、次の瞬間彼氏が『たしかに怒ると怖いけど』『そこもギャップ萌えって感じでさ……』とフォローしながら惚気てくれたおかげで、空気が明るくなりホッ。

さらに『俺の知ってる彼女は人を傷つけるようなことを言う人じゃない』『お前がなにか怒らせること言ったんじゃないのか？』と女友達を撃退してくれました。女友達はそれ以上なにも言ってこなくなったし、彼氏の愛も再確認できてうれしかったですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 女友達というポジションを利用して、彼女にマウントをとる女子っていますよね。こういうシチュエーションになったときに彼氏が曖昧な対応だとモヤッとしますが、しっかり撃退してくれるとキュンとしますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。