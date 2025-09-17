¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë Peak Design¤Î¿·¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡¡È¼«Á³³¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡É¤Î4¥«¥éー
¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëPeak Design¤«¤é¡¢¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡ÖEclipse¡×¡ÖKelp¡×¡ÖOcean¡×¡ÖIbis¡×¤Î4¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¤Î¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¿·¥«¥éー¤Î¼Â¼Ì²èÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿·¥«¥éーºÎÍÑÀ½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ûÊóµ»ö¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇPeak Design¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥éー¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡É¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡É¤ÊÀ½ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î4¿§¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Á³³¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¿§ºÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Èþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡×¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê´ûÂ¸¥«¥éー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï¤Æ¤Ã¤¤êÇÉ¼êÌÜ¤Ê¿§Ì£¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£É½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¡È¤¯¤¹¤ß´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤â¤Ã¤¿¡£
Peak Design¤Î¿·¿§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ë¡ÖCoyote¡Ê¥³¥èー¥Æ¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ëPeak Design¤¬¡¢¥¢ー¥¹¥«¥éー¤òëð¤¤¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥«¥éー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·4¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«Á³´Ä¶¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æ±¤¸Êý¸þÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
Eclipse¡Ê¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡Ë
¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ç¸½ÂåÅª¤È¤¤¤¦¡ÖEclipse¡×¡£¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤Ë¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤à¿ÀÈëÅª¤Ê¥«¥éー¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¸¥Ã¥× 15L¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿·¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¥«¥éー¤Î¥â¥Ç¥ë¤Èµ¡Ç½¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¼ã´³¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÁÞ¤·¿§¤È¤·¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤â¥Ð¥Ã¥°Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆâÌÌ¤Ï¤½¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¶â¶ñ¤âEclipse¥«¥éー¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸÷Âô´¶¤¬åºÎï¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡£
Kelp¡Ê¥±¥ë¥×¡Ë
¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤Ï¡ÖKelp¡×¡£¼«Á³¤Ê¿§Ì£¤Ç±ø¤ì¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥éー¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¸¥Ã¥× 20L¡×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏCoyote¤Ë¶á¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤À¤¬¡¢¤è¤ê¡È¤¯¤¹¤Þ¤»¤¿¡É´¶¤¸¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¸÷Âô¤¬¤¢¤ë¡£ÁÞ¤·¿§¤Ï¥¤¥¨¥íー¤À¡£
¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¸¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÌÌ¤òÂç¤¤¯³«¸ý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿4¤ÄÈ÷¤¨¤¿¥¸¥Ã¥Ñー¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë³«¸ýÉô¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÈó¾ï¤Ë·Ý¤âºÙ¤«¤¤¡£
Ocean¡Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¡Ë
¡ÖOcean¡ÊÂç³¤¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç±ÇÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¿·¥«¥éー¡£Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ 20L¡×¡£Peak Design¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ë¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤À¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤Ï¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ëー¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÇåºÎï¤À¡£
Ibis¡Ê¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë
º£²ó¤Î¿·¿§¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÁ¯¤ä¤«¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬Ibis¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£Peak Design¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸«¤ë¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥«¥éー¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Ibis¤À¤±¡¢Â¾¤Î¥«¥éー¤È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Ã¥¥ó¥° ¥¥åー¥Ö¤ä¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë ¥Èー¥È¡¢¤½¤Î¤Û¤«¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÎà¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¸«ËÜ¤Ï¾®·¿¤Î¥«¥á¥é¸þ¤±¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ö¥êー¥·¥å¡×¡£¥«¥á¥éÂ¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥¿ーÉô¤Î¡Ö¥¢¥ó¥«ー¡×¤âIbis¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¥Ýー¥Á¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤â
¥á¥¸¥ãー¤Ê¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ýー¥Á¤ä¥¢¥Ã¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Peak Design¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¿·¿§¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ýー¥Á ¥¹¥âー¥ë¡×¤ÎOcean¡£¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤Ê¥Ýー¥Á¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÎÊý¤òÉáÃÊ¤«¤é½ÅÊõ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥âー¥ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£
¼¡¤Ï¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Ýー¥Á¡×¤ÎKelp¡£¤³¤ì¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¶Êâ»þ¤ËÈó¾ï¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£É®¼Ô¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥¹¥ê¥ó¥° 6L¡×¤ÎEclipse¡£¿§¤Å¤«¤¤¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£