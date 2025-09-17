カレー風味のタコミートと野菜を雑穀ごはんにのせて


45歳の時に受けた健康診断の結果に一念発起し、食生活を見直し1年で14kgの減量に成功したハルさん。夫婦合わせて24kgやせたレシピをInstagramで発信し、「おいしくて大満足」「こんなに食べていいなんて！」と大反響を呼んでいます。

ハルさんが考案したレシピは、高たんぱく質＆低脂質が基本。豆腐や鶏むね肉、えのきたけといったスーパーで手に入る身近な食材を使い、ラクに作れるものばかり。炭水化物もしっかりとれるので、ストイックな制限食と違い満足感たっぷりです。

年齢を重ねてもカラダは変われる！ 52万人超のフォロワーが絶賛する絶品食べやせレシピで、最高の自分を目指しませんか？　今回は、1品で栄養もお腹も満たされる昼食レシピをご紹介します。

※本記事はハル著の書籍『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』から一部抜粋・編集しました。

■レンジで絶品！ タコライス風

カレー風味のタコミートと野菜を雑穀ごはんにのせて完成

【1人分　415kcal／P:29.6g／F:3g／C:70g】

材料（2人分）

鶏ひき肉…200g

玉ねぎ…1/2個

パプリカ（赤）…1/2個

Ａカレー粉…大さじ1/2

　トマトケチャップ、ウスターソース…各大さじ2

　砂糖…小さじ2

　にんにく（すりおろし）…小さじ1/2

　塩、こしょう…適量（やや多め）

雑穀ごはん…300g

レタス…2〜3枚

ミニトマト…好みで4個

粉チーズ…好みで適量

作り方

1.玉ねぎとパプリカはみじん切りにする。

2.耐熱ボウルにひき肉、1、Aを入れて軽く混ぜる。ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で3分加熱し、いったん取り出して混ぜる。ラップをかけずに再び電子レンジ（600W）で2分加熱し、よく混ぜる。

3.器にごはんを盛り、レタスをちぎってのせ、2をかける。好みで半分に切ったミニトマトを添えて粉チーズをかける。

※P＝たんぱく質、F＝脂質、C＝炭水化物です。「好みで」と表記された材料は含まれていません。

※鶏ひき肉はむね肉を使用しています。

著＝ハル／『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』