45歳の時に受けた健康診断の結果に一念発起し、食生活を見直し1年で14kgの減量に成功したハルさん。夫婦合わせて24kgやせたレシピをInstagramで発信し、「おいしくて大満足」「こんなに食べていいなんて！」と大反響を呼んでいます。
ハルさんが考案したレシピは、高たんぱく質＆低脂質が基本。豆腐や鶏むね肉、えのきたけといったスーパーで手に入る身近な食材を使い、ラクに作れるものばかり。炭水化物もしっかりとれるので、ストイックな制限食と違い満足感たっぷりです。
※本記事はハル著の書籍『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』から一部抜粋・編集しました。
■レンジで絶品！ タコライス風
カレー風味のタコミートと野菜を雑穀ごはんにのせて完成
【1人分 415kcal／P:29.6g／F:3g／C:70g】
材料（2人分）
鶏ひき肉…200g
玉ねぎ…1/2個
パプリカ（赤）…1/2個
Ａカレー粉…大さじ1/2
トマトケチャップ、ウスターソース…各大さじ2
砂糖…小さじ2
にんにく（すりおろし）…小さじ1/2
塩、こしょう…適量（やや多め）
雑穀ごはん…300g
レタス…2〜3枚
ミニトマト…好みで4個
粉チーズ…好みで適量
作り方
1.玉ねぎとパプリカはみじん切りにする。
2.耐熱ボウルにひき肉、1、Aを入れて軽く混ぜる。ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で3分加熱し、いったん取り出して混ぜる。ラップをかけずに再び電子レンジ（600W）で2分加熱し、よく混ぜる。
3.器にごはんを盛り、レタスをちぎってのせ、2をかける。好みで半分に切ったミニトマトを添えて粉チーズをかける。
※P＝たんぱく質、F＝脂質、C＝炭水化物です。「好みで」と表記された材料は含まれていません。
※鶏ひき肉はむね肉を使用しています。
著＝ハル／『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』