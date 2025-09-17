とり肉とビタミンEでエアコン冷えの体をケア！とりむねレシピ2品


9月だというのに、ついついエアコンの設定温度を下げてしまう日も。すると、気づかないうちに体の芯から冷え冷えに！　そんなとき、熱を生み出す良質なたんぱく質がたっぷりとれる、とり肉料理はいかがでしょう？　今回は、血行を促進するビタミンEが豊富な食材と組み合わせた、とりむねレシピ2品をご紹介します。

教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■エアコン冷えにはとり肉＆ビタミンEがおすすめ

体内で最も熱を生む筋肉の材料は、たんぱく質。ビタミンE は血行を促進し、冷えの緩和につながります。

ビタミンE が豊富な食材

ナッツ類、アボカド、かぼちゃ

エアコンによる冷えが気になる方にぴったりの、ビタミンE食材をプラスした、とりむねおかず2品はこちら！

■とりむねとアボカドのマスタードマヨ炒め

マヨ味とアボカドのまろやかコンビで子どもウケも◎

【材料・2人分】＊1人分398kcal／塩分1.9g

・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）

・アボカド ・・・1/2個

・赤パプリカ・・・ 1個

■A＜混ぜる＞

　└粒マスタード、マヨネーズ・・・ 各大さじ1と1/2

　└塩 ・・・ひとつまみ

塩　こしょう　小麦粉　オリーブ油

【作り方】

1．アボカドは6等分のくし形切りにし、パプリカは縦半分に切って縦1cm幅に切る。とり肉は余分な脂を取り除き、一口大のそぎ切りにする。塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、とり肉を並べて約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、弱火で約2分焼いて火を通す。

3．パプリカを加えて少ししんなりするまで炒め、アボカド、Aを加えてさっと炒める。

■とり肉とかぼちゃのオイスター炒め

コクのあるオイスターソース味があとを引く

【材料・2人分】＊1人分339kcal／塩分2.0g

・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）

・かぼちゃ ・・・1/8個（約200g）

・しょうがのせん切り・・・ 1かけ分

■A＜混ぜる＞

　└酒 ・・・大さじ1

　└オイスターソース、しょうゆ・・・ 各大さじ1/2

塩　こしょう　小麦粉　サラダ油

【作り方】

1．かぼちゃは1cm幅の食べやすい大きさに切って耐熱皿に広げ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。

2．とり肉は余分な脂を取り除いて一口大のそぎ切りにする。塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。

3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、とり肉を並べて約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、弱火で2〜3分焼いて火を通し、かぼちゃ、しょうがを加える。

4．かぼちゃの両面を軽く焼きつけ、Aを加えて約1分炒める。器に盛り、好みで万能ねぎの小口切りを散らす。

アボカドもかぼちゃも栄養豊富な食材。だから、疲れて食事がちゃんととれない日が続いたときの、栄養補給にもぴったりのレシピです。ぜひヘビロテしてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々