とり肉×ビタミンEがエアコンで冷えた体をケア！とりむねの炒めもの2品
9月だというのに、ついついエアコンの設定温度を下げてしまう日も。すると、気づかないうちに体の芯から冷え冷えに！ そんなとき、熱を生み出す良質なたんぱく質がたっぷりとれる、とり肉料理はいかがでしょう？ 今回は、血行を促進するビタミンEが豊富な食材と組み合わせた、とりむねレシピ2品をご紹介します。
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■エアコン冷えにはとり肉＆ビタミンEがおすすめ
体内で最も熱を生む筋肉の材料は、たんぱく質。ビタミンE は血行を促進し、冷えの緩和につながります。
ビタミンE が豊富な食材
ナッツ類、アボカド、かぼちゃ
エアコンによる冷えが気になる方にぴったりの、ビタミンE食材をプラスした、とりむねおかず2品はこちら！
■とりむねとアボカドのマスタードマヨ炒め
マヨ味とアボカドのまろやかコンビで子どもウケも◎
【材料・2人分】＊1人分398kcal／塩分1.9g
・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）
・アボカド ・・・1/2個
・赤パプリカ・・・ 1個
■A＜混ぜる＞
└粒マスタード、マヨネーズ・・・ 各大さじ1と1/2
└塩 ・・・ひとつまみ
塩 こしょう 小麦粉 オリーブ油
【作り方】
1．アボカドは6等分のくし形切りにし、パプリカは縦半分に切って縦1cm幅に切る。とり肉は余分な脂を取り除き、一口大のそぎ切りにする。塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、とり肉を並べて約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、弱火で約2分焼いて火を通す。
3．パプリカを加えて少ししんなりするまで炒め、アボカド、Aを加えてさっと炒める。
■とり肉とかぼちゃのオイスター炒め
コクのあるオイスターソース味があとを引く
【材料・2人分】＊1人分339kcal／塩分2.0g
・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）
・かぼちゃ ・・・1/8個（約200g）
・しょうがのせん切り・・・ 1かけ分
■A＜混ぜる＞
└酒 ・・・大さじ1
└オイスターソース、しょうゆ・・・ 各大さじ1/2
塩 こしょう 小麦粉 サラダ油
【作り方】
1．かぼちゃは1cm幅の食べやすい大きさに切って耐熱皿に広げ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。
2．とり肉は余分な脂を取り除いて一口大のそぎ切りにする。塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、とり肉を並べて約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、弱火で2〜3分焼いて火を通し、かぼちゃ、しょうがを加える。
4．かぼちゃの両面を軽く焼きつけ、Aを加えて約1分炒める。器に盛り、好みで万能ねぎの小口切りを散らす。
＊ ＊ ＊
アボカドもかぼちゃも栄養豊富な食材。だから、疲れて食事がちゃんととれない日が続いたときの、栄養補給にもぴったりのレシピです。ぜひヘビロテしてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
