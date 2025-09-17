

グローバル全体でeSIM専用モデルになったiPhone Air（筆者撮影）

【写真で見る】極薄のiPhone Airは、全世界でSIMスロットが搭載されていない。ゆえに、SIMカードを抜き取ることもできない

9月9日（現地時間）にアップルが発表した、「iPhone 17」シリーズと「iPad Air」は「eSIM専用」端末になった。前者は国や地域によって、後者はグローバル全体でeSIMだけを採用する形になった。つまり、iPhone Airはどこで買っても、物理的なSIMカードを挿すスロットがないということだ。

楽天モバイルが投入した自社端末の「Rakuten BIG」のように、eSIMオンリーの端末はこれまでもあった。一方で、大規模にグローバル展開するメインストリームのスマホがeSIMのみになるのは前代未聞だ。アメリカでは、すでにeSIMへの移行を進めているアップルだが、iPhone 17シリーズおよびiPhone Airではそれをさらに加速させる。背景には、eSIMを推進したいアップルの戦略がある。

時間や場所などの制約から解放

eSIMとは「embedded SIM」の略称から生まれた言葉で、日本語に直すと組み込み型SIMを意味する。ICカードの中に認証のための情報を入れ、それを抜き差し可能にするSIMカードの対義語だ。端末内部にICカードをそのまま組み込んでしまい、その中の情報はネットワークを通じて変更できる。1回書き込んだらユーザーが情報を変更できないSIMカードとの違いやメリットは、主にここに集約される。

アップルの基調講演で、eSIMがセキュリティに強いと言われていたのは、そのためだ。SIMカードの場合、端末が盗難にあった際にそれだけを抜かれてしまい、国際電話などの高額な料金がかかるサービスを使われてしまうことがある。SMSで認証しているアプリなどに、不正ログインされてしまうリスクも高まる。

一方のeSIMは、端末内部に組み込まれているため、物理的な方法で抜き取ることができない。端末のロックが解除されなければ、ほかの端末に転送することも難しくなる。その間に、キャリア側からeSIMを無効にすれば、不正利用はされづらい。セキュリティが高まるというのは、このようなことを意味する。



極薄のiPhone Airは、全世界でSIMスロットが搭載されていない。ゆえに、SIMカードを抜き取ることもできない（筆者撮影）

日本ではあまりない事例かもしれないが、アメリカや欧州など、そこまで治安が悪いわけではない国や地域でも、スマホの盗難は多い。信号待ちをしているときに無理やりスマホを奪われたり、カフェでお茶をしているときに目を離したすきにテーブルの上のスマホを持っていかれたりなど、筆者の身近な人も被害を受けている。このようなときに、eSIMであれば回線そのものを乗っ取られるリスクが減る。

SIMカードとは違って、中に書き込む「プロファイル」と呼ばれる情報はネット経由で取得できるため、キャリアショップのような店頭に出向いたり、オンラインショップで申し込んだSIMカードが郵送されてきたりするのを待つ必要もない。回線を使い始めるまでのリードタイムが格段に短くなるのが、eSIMの2つ目のメリットだ。



オンラインで申し込むことができ、そのまま利用を始められるのがeSIMの利点だ（画像：ドコモオンラインショップより）

また、場所から解放されるため、海外で使う海外の通信事業者が発行したeSIMのプロファイルを、日本でダウンロードするといったことも可能だ。これによって、海外旅行に出かける際に、あらかじめeSIMを設定しておけば、現地についたら即通信につなげられるようになる。この特徴を生かし、2018年に初のeSIM対応iPhoneである「iPhone XS」が発売されて以降、海外旅行用eSIMサービス事業者が続々と登場している。

高まる設計の自由度によって実現したiPhone Air

ここまで挙げてきた、セキュリティや時間、場所からの解放という2つのメリットは、直接ユーザーが享受できる恩恵と言えるだろう。ただ、これだけだと、アップルがiPhoneをあえてeSIM専用設計にした説明としてはやや弱い。端末からSIMカードスロットを排除するメリットは、メーカー側にもあるからだ。そして、その恩恵は間接的にユーザーが受けることもできる。

それが、端末設計の自由度が増すということだ。方向性は2つある。1つは、これまで作れなかったような端末が作れるようになること。iPhone Airは、それに当たる。わずか5.6mmのiPhone Airは、内部のスペースを限界ギリギリまで切り詰めている。

基調講演で公開された内部画像を見れば、それは一目瞭然だ。端末のメイン基板はカメラ周りの出っ張った部分に格納されており、一見すると“本体”に見えるその下の部分には全面にバッテリーが敷き詰められている。みんなが本体だと思っていた部分のほとんどが、それを動かすためのエネルギーだったというのはなかなか衝撃的だ。



基板などの主要なパーツが、カメラ周りに押し込まれているiPhone Air（筆者撮影）

ここにSIMカードスロットを入れるとすると、どうなるのか。おそらくもっとも減らしやすいのは、バッテリーになるはずだ。一方で、バッテリーを減らしてしまうと、当然、電池の持ちにダイレクトに悪影響を与える。ユーザー体験を重視するアップルが、その方向に舵を切るとは考えづらい。

現に、iPhone Airは9月9日に発表された4製品の中で、唯一、自社設計のモデムである「C1X」チップを採用している。C1Xは、「iPhone 16e」に採用された「C1」チップを改良したもので、省電力性能に優れるのが特徴。C1比で性能は向上しているものの、ピーク性能で言えばまだまだその他のiPhone 17シリーズが採用したクアルコム製のモデムに軍配が上がる。



モデムチップには電力効率の高いC1Xを採用した（筆者撮影）

ギリギリのバッテリーしか搭載できないiPhone Airには、より電力効率の高いモデムしか採用できなかったと考えるのが自然だ。ギリギリまでバッテリーの容量を増やしてもなお、電力消費を減らさなければならなかったと言えるだろう。iPhone Airは、eSIMオンリーという選択肢が取れたからこそ実現できた端末というわけだ。

Proではバッテリーを増量、eSIM化の流れは進む

これに対し、eSIM専用化が“オプション”になっているiPhone 17シリーズは、SIMカードスロットを搭載しても、アップルが必要とする駆動時間の基準を十分満たせる。実際、iPhone 16シリーズまではSIMカードスロットを搭載していたが、iPhone 17シリーズはeSIM専用化を国や地域に応じて切り分けることにした。



iPhone Air以外のiPhone 17シリーズは、国や地域によって対応が異なる。写真はeSIM専用モデルだが、物理SIMスロットを備えるバージョンも存在する（筆者撮影）

グローバル共通でeSIM専用モデルになったiPhone Airだが、現実的にはまだ障壁もある。国や地域によってはキャリアのeSIM対応が十分進んでいなかったり、規制によってeSIMが利用しづらいことがあるからだ。中国はその代表例で、実名登録や本人確認が厳しく、スマホへのeSIM搭載がほとんど進んでいない。

XiaomiやOPPOといった中国メーカーの端末にeSIMが搭載されていることはあるが、あれは中国国外に出荷する際の“海外向け”の仕様。同じモデルナンバーの端末でも、中国向けにはeSIMが搭載されていない場合がある。アップルはiPhone Airでこの壁を突破したものの、その壁は高く、発売は当初の予定から延期になってしまったようだ。

国や地域によって、ユーザーの好みは異なる

規制という壁に穴をあけることはできたものの、壁を完全に崩せるには至っていないというわけだ。また、国や地域によって、ユーザーの好みは異なってくる。eSIMの対応が進んでいない国や地域と隣接していたりすると、そこに出かけることも増えるため、SIMカードへの対応が求められやすい。こうした事情もあるため、iPhone 17シリーズを2つに分けたのは合理的な判断と言える。

ただし、これだとeSIMしか使えない端末を採用するモチベーションが乏しくなる。そこでアップルは、「iPhone 17 Pro/Pro Max」のeSIM専用モデルにバッテリーを積み増すことにした。eSIMだけにすればバッテリーがより持つようになるというメリットを打ち出し、普及を促進するというわけだ。これによって、アメリカ以外にもeSIM専用モデルが拡大した。日本もそんな市場の1つになる。



元々iPhone史上最長のバッテリー持ちとうたわれていたiPhone 17 Pro/Pro Maxだが、eSIM専用モデルはさらに動画再生時間が2時間延びている（筆者撮影）

ノーマルモデルのiPhone 17は、eSIM専用化のハードウェア的なメリットが特にないのは残念だが、アップルが旗幟を鮮明にしたことで、今後、Androidスマホを開発するメーカーもここに追従する可能性が出てきた。あとから振り返ったとき、iPhone AirはスマホのeSIM専用化のきっかとなった1台としてその名が記憶されるものになるかもしれない。

（石野 純也 ： ケータイジャーナリスト）