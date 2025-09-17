パーク２４が３日続落、モビリティ事業苦戦で第３四半期は増収減益で着地

パーク２４<4666.T>が３日続落している。１６日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）連結決算が、売上高２９５９億１５００万円（前年同期比９．５％増）、営業利益２４９億１４００万円（同６．４％減）、純利益９９億５６００万円（同３２．１％減）と減益着地したことが嫌気されている。



主力の国内の駐車場事業は堅調に推移したものの、モビリティ事業が一部地域の稼働が想定を下回ったことや悪天候の影響を受けたことで軟調に推移した。また、海外の駐車場事業は豪州における駐車場の稼働が想定を下回った。



なお、２５年１０月期通期業績予想は、売上高４０６０億円（前期比９．５％増）、営業利益３９０億円（同０．８％増）、純利益１８０億円（同３．４％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS