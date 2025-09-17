「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でインソース<6200.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



１７日の東証プライム市場でインソースが横ばい圏で推移。同社は企業研修、公開講座など社会人向け教育サービスを手掛けている。２５年９月期の連結営業利益は前期比２１．５％増の６０億円と最高益更新の見通しだ。１０月４日に投開票される自民党総裁選に向けて出馬意向を表明した小泉進次郎農相は、解雇規制の緩和に前向きな姿勢を示しており、昨年の総裁選では、労働市場の活性化に向け従業員に対するリスキリング（学び直し）や再就職支援を大企業に義務付ける案などを表明している。市場には、進次郎関連銘柄として同社株を再評価する動きも出ている。



出所：MINKABU PRESS