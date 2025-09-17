

残暑バテ解消にぴったり！ 栄養たっぷりの「せいろ蒸し」レシピをご紹介します（写真： monochrome／PIXTA）

【写真で見る】せいろで簡単にできる「よだれ鶏」

気象庁は9月、今年2025年の夏を平年より2度以上も高い、3年連続の「最も暑い夏」と発表した。2025年6月〜8月の国内平均気温は、統計開始（1898年）以来最も高く、厳しい残暑は9月以降もつづく見込みだという。

ようやく熱中症などのリスクから解放されたとしても、ここまで高温がつづくと注意したいのが「残暑バテ」。必要以上に冷やし続けたクーラーや蓄積した疲労などのダメージによって、疲れやすさや頭痛、めまい、食欲不振、あるいは睡眠の質の低下などの症状を引きおこすという。

そこで、ちょうど今から秋にかけて、おすすめなのが「せいろ蒸し」だ。

昨年から空前のブームの最中にある「せいろ」は、野菜や肉をそのまま蒸しあげるため、栄養を逃さないといったメリットがある。油を使わないので、がっつり食べ応えのあるレシピでも胃もたれせずさっぱり食べることができ、今年の「残暑バテ」にうってつけの調理法だと、もっぱらの話題だ。

本稿では、せいろを使った“驚愕レシピ”が満載、5万部を突破した『おいしい！時短！めっちゃラク！ズボラなせいろ蒸し』（らむ著）より一部抜粋・編集し、「せいろ」を使った、この時期の疲労回復にぴったりの、簡単すぎる“鶏肉&豚肉”レシピを徹底解説する。



（写真：内山めぐみ）

残暑疲れには「せいろ蒸し」

“せいろ料理の虜”こと、らむさんはフォロワー数も多く、そのレシピが書籍化されるなど、高い人気を誇る「せいろ蒸し」ブームの立役者の1人。

らむさんは、「せいろの魅力は、その簡単さとおいしさ、そしてヘルシーさ。ヘルシーというと、物足りないイメージもありますよね。ところが、せいろ料理は違います。育ち盛りの子どもたちも大満足してくれるメニューがたくさん作れるのです。

また、同時に何品も作ることができる点も、忙しい主婦には大きな魅力です。以前は野菜が苦手だった家族が、せいろで蒸した野菜を喜んで食べてくれるようになったことにも驚きました」と話す。

さらに、せいろの魅力としてらむさんが挙げるのは、「食材がおいしくなる」「ヘルシーに作れる」「入れて蒸すだけなので料理がラク」「そのまま食卓に出してもOK」という4つのポイントだ。

「蒸気で包み込むように蒸すので、ムラがなく火が通り、食材の水分が逃げません。ふっくらおいしくなります。また、素材の味を生かすので、過剰な油や調味料が不要でヘルシー。食材を水に浸さないため栄養素の流出も抑えます」

「残暑バテ」の今こそ注目したいポイントが、この、せいろによる調理が「栄養素を逃しにくい」という事実。かつ、油をほとんど使用せず、食べ応えのある料理もあっさり仕上がるので、この時期にうってつけの調理法、食事というわけだ。

ということで、食欲不振に陥りがちな今こそおすすめしたい、疲労回復を促す鶏肉や豚肉を使った、「せいろ蒸し」レシピをご紹介していこう。

旨みたっぷり鶏肉レシピ

■食欲不振でもご飯がすすむ！「よだれ鶏」



（写真：内山めぐみ）

まずご紹介したいのは、せいろで調理することでジューシーに、旨みや栄養素を逃さず旨みたっぷりに仕上がる「よだれ鶏」。じっくり蒸した鶏肉は驚くほどしっとりと、ジューシーに仕上がる。砂糖と塩で下ごしらえすることで、長ねぎとにんにくが香る“特製ダレ”がよく沁みる絶品だ。

【材料（2〜3人分）】

鶏もも肉… 1枚（250g）

砂糖…小さじ1

塩…小さじ1/3



〈漬けダレ〉

長ねぎ（みじん切り）…好みの量

醤油…大さじ2

酒…大さじ2

みりん…大さじ2

にんにく（すりおろし）… 小さじ1



〈付け合わせ〉

大根…80g

れんこん…50g（3〜4cm）

ブロッコリー…1/3株

【下準備】

1 鶏肉はフォークで穴を開け、砂糖と塩をふって10分おく

2 漬けダレの材料をボウルに入れて混ぜ合わせておく

【作り方】

1 鶏肉は水分をキッチンペーパーで拭き取り、漬けダレのボウルに入れて10分おく。大根とれんこんは薄切りにする。ブロッコリーは小房に分ける

2 せいろにクッキングシートを敷き、大根とれんこんをのせる。その上に鶏肉をのせ、ブロッコリーを周りに散らす

3 ボウルに残った漬けダレを回しかけ、ふたをして16分ほど蒸す（様子を見て調整する）



（写真：内山めぐみ）

鶏肉はお好みで食べやすく切って。蒸し汁ごと盛り付けるのがポイント。

食欲をそそる豚肉レシピ

■豚肉で残暑バテ解消！「なすと豚肉の中華蒸し」



（写真：内山めぐみ）

次にご紹介するのは、疲労回復をうながす「残暑バテ」にぴったりな豚肉を使った中華蒸し。とろっとした食感のなすに豚肉の旨みがじんわりと染み込む。塩水でなすの色止めをすると見た目も鮮やかで、食欲をそそる1品だ。

【材料（2人分）】

なす…3本

にんじん…1/3本

小ねぎ（または長ねぎ）…適量

豚薄切り肉（バラ、ロースなど）…80g

にんにく（みじん切り）…1片分

しょうが（みじん切り）…1/3片分



〈調味料〉

砂糖…小さじ1

醤油…大さじ2〜

酢…小さじ1

ごま油…小さじ2

白いりごま…大さじ1

【下準備】

1 なすは縦4〜6等分に切り、1%の塩水（水1Lに対し塩10g〈小さじ2〉）に10分ほどつけて色止めをする

2 調味料の材料を混ぜ合わせておく

【作り方】

1 にんじんは千切りに、小ねぎは小口切りにする（長ねぎの場合はみじん切り）

2 せいろにクッキングシートを敷き、にんじんをのせる。その上になすの皮目を上側にして並べ、豚肉を広げてのせる

3 にんにくとしょうがを散らしてふたをし、15分蒸す

4 蒸し上がったら調味料をかけ、小ねぎをのせる



（写真：内山めぐみ）

調味料を作る際、少し味が濃いと感じても、なすの水分が出るので問題なし！

見栄えばっちり、時短にも





「食材をセットしたら、せいろにお任せするだけ。ほったらかしで完成するので、ほかの作業と並行して調理できるんですよね。また、せいろの木の質感は見た目も素敵。そのままテーブルに出せば、簡単レシピでも見栄えがばっちりなんです！」

なるべくキッチンに立つ時間を減らしたい暑い時期も、話題のせいろなら栄養面のみならず、時短にもつながり一石二鳥だ。

「せいろブームに乗り遅れた……」という人も、「残暑バテ」の予防と疲労回復のため、この機会に、肉の栄養と旨みを余すことなく摂取できる「せいろ蒸し」を取り入れてみては――？

（らむ ： 薬膳マイスター・健康食アドバイザー）