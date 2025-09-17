i-dle（アイドゥル）のSOYEON（ソヨン）が、アメリカ・ニューヨークで行われたCOACH（コーチ）の2026年春夏コレクションのショーに参加。俳優のエル・ファニングやKōki（コウキ）との2ショットがキャッチされた。

【動画・写真】ソヨンとエル・ファニング、Kōkiの2ショット【写真】アフターパーティーではセクシーなキャミドレスに！

■i-dleソヨンがマニッシュなセットアップ姿で登場！エル・ファニングに指ハートを伝授

マニッシュなチェック柄のセットアップコーデで会場に現れたソヨン。エル・ファニングとは仲睦まじげに談笑とハグを交わし、顔を近づけてメディアの記念撮影に応じる。またソヨンがエルに、アイドルらしいハートポーズを伝授する微笑ましい一幕も見られた。

フロントロウでは、ソヨンとKōkiが並んで座ってショーを鑑賞。それぞれシックなコーディネートで、上品な魅力を放った。

■i-dleソヨン、アフターパーティーではセクシーなドレス姿に変身

またソヨンは、アフターパーティー会場での大胆なキャミソールドレス姿のショットもアップ。髪の毛をアップでタイトにまとめ、こちらでもエル・ファニング（3枚目）や、俳優のチャールズ・メルトンとの2ショットを残している（4枚目）。またシンガーソングライターのサム・スミスとソヨンが、笑顔で談笑する姿も捉えられた（2枚目）。

SNSでは「ソヨンちゃん可愛えええ」「エルファニングと並んでる！」「昼はマニッシュなパンツスーツ、夜はゴージャスな毛皮にキャミソールレディ、カッコ良すぎ…」「本当に美しい」と反響を集めている。