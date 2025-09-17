『ELLE Thailand』の公式SNSに、タイ・バンコクで開催された『Summer Sonic Bangkok 2025』に出演したSnow Manが登場。集合ショットとソロショット、そしてインタビューが公開され、国内外のファンを喜ばせている。

【画像】メンカラ衣装を纏ったSnow Manの集合ショット＆ソロショット／【動画】インタビュー動画（全編・切り抜き）／【画像】Snow Man『Summer Sonic Bangkok 2025』オフショット

■オーラ抜群！キラキラのメンカラ衣装を纏ったSnow Man

集合ショットは光沢感のあるメンバーカラーのタキシードを着た9人が2列に並んだ。前列では（左から）岩本照、ラウール、目黒蓮、渡辺翔太がソファに足を組んで座り、後列の宮舘涼太、佐久間大介、向井康二、阿部亮平、深澤辰哉はソファの背もたれや前に座るメンバーの肩に手をかけ、笑顔を見せている。

■笑顔＆クールな表情の“接近”ソロショットも

続くソロショットでは、グリーンの壁を背景に笑顔を見せたり、クールな表情をしたり。思い思いのポーズを披露した。

■インタビューでは全員がタイ語で自己紹介

さらにインタビュー動画も。まず全員がタイ語で自己紹介し、日本語とタイ語を交えながら和気あいあいと様々な質問に答えた。YouTubeで4分58秒の全編、Instagramでは1分22秒の切り抜きが公開されている。

コメント欄には「みんな激近」「めめなべ食い込んでる」「唯一無二」「全員優勝」「メンカラ衣装だいすき」「いつもと違う感じで素敵」「ご利益ありそう」「全員ビジュ良すぎる」「みんな最強にカッコイイ」など、国内外のファンから熱い反響が集まっている。