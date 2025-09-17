基準地価の公表を受けて、花角知事は「国の政策として一極集中の是正に力を入れるべき」と述べました。



17日の会見で、知事は大幅に地価が上昇した妙高市などについて「上昇の兆しが数字として出ている」と評価しました。



■花角英世知事

「インバウンドが好調のところは見込んで投資をする人が出てきている。緩やかに持ち直している経済状況の中で、徐々に地価にも反映されていくものと認識している。」



一方、東京など大都市で上昇しているものの地方では差があるとして、国に対して一極集中の是正を明確に打ち出してほしいと注文をつけました。



■花角英世知事

「一極集中を是正し地方に人の流れを作り出すんだと、地方への投資の後押しをするんだとか、さらに一段と力を入れていただきたい。そのための環境整備。」