BE:FIRST『SONGS』初出演！『Nコン』中学校の部課題曲「空」をゴスペラーズ黒沢薫とコラボ

BE:FIRSTが、NHK『SONGS』に初出演することが決定した。

■BE:FIRSTが合唱部をサプライズ訪問

2025年の『NHK全国学校音楽コンクール』中学校の部課題曲「空」を歌うBE:FIRSTのメンバーが、奈良県内の合唱部をサプライズ訪問。全国コンクールを目指す中学生たちの一風変わったハードな練習に挑むとともに、合唱にかける熱い思いを取材する。思わず大泉洋も思い出の合唱曲をスタジオで熱唱することに…。

そして課題曲「空」のコーラスディレクションを行ったゴスペラーズ黒沢 薫とBE:FIRSTのコラボレーションも実現。黒沢を含む39名のコーラス隊と『SONGS』だけのスペシャルバージョンで「空」を披露する。

■「夢中」「Boom Boom Back」もパフォーマンス

さらに、4月に発表しストリーミング1億回再生を超える大ヒット曲「夢中」、『第74回NHK紅白歌合戦』でも披露した「Boom Boom Back」もパフォーマンス。

■BE:FIRST指導のもと、大泉洋がダンスに挑戦

トークコーナーでは、圧倒的なダンスパフォーマンスが魅力のBE:FIRSTが責任者・大泉洋にダンスレッスン。自身の最新曲でもダンスに挑戦した大泉がBE:FIRSTからダンスをよりカッコよくみせるコツを教わることに…どんなダンスレッスンになるのかは、番組をチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『SONGS BE:FIRST』

09/25（木）22:00～22:45

09/29（月）24:35～25:20 ※再放送

出演：BE:FIRST 黒沢 薫（ゴスペラーズ） 大泉洋

歌唱曲：「空」「Boom Boom Back」「夢中」 ※五十音順

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/songs

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】『SONGS BE:FIRST』場面写真