13時の日経平均は94円高の4万4996円、東エレクが146.88円押し上げ 13時の日経平均は94円高の4万4996円、東エレクが146.88円押し上げ

17日13時現在の日経平均株価は前日比94.64円（0.21％）高の4万4996.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は291、値下がりは1283、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を146.88円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が39.76円、ファストリ <9983>が12.97円、ソニーＧ <6758>が10.30円、ディスコ <6146>が7.43円と続く。



マイナス寄与度は19.25円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が10.84円、アドテスト <6857>が10.8円、フジクラ <5803>が10.13円、ファナック <6954>が8.78円と続いている。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は空運で、以下、小売、電気機器、陸運と続く。値下がり上位には電気・ガス、保険、非鉄金属が並んでいる。



※13時0分7秒時点



株探ニュース

