調理・保存・持ち運びを1つで完結できる“多機能弁当箱”「Morph Bento」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
忙しい朝にお弁当を作るのは大変ですよね。さらに、持ち帰ったお弁当がニオイ移りしていたり、汚れが落ちにくかったりして、お弁当の持参に挫折してしまった経験がある人も少なくないはず。
そんなお弁当箱の欠点を解消し、料理を格段に楽にするアイテムが「Morph Bento」です。
調理したらそのまま保存できる
「Morph Bento」の最大の特長は、直火で調理できること。専用のハンドルをつけると、容器がそのまま鍋になり、食品を加熱できます。電子レンジでも加熱できるので、保存したまま食べられるのも嬉しいポイント。
調理した料理はそのまま保存したり、お弁当として持ち運んだりできるため、調理後の洗い物を減らせます。忙しい朝にキッチンが散らからないのは嬉しいですよね。
もちろん、保存せずにそのまま調理した容器で食事をするのもおすすめです。
ニオイ移りしにくく洗いやすい
お弁当は作るだけじゃなくて片付けも面倒。特に容器のニオイが取れなくて困った経験がある方は多いのではないでしょうか？
「Morph Bento」はセラミック素材を採用しているので、カレーやニンニクを使った料理でもニオイ移りを抑えられます。お弁当のバリエーションが広がりそうですよね。
セラミックには汚れが付きにくく、油汚れも落としやすい仕様です。食洗機にも対応しているので、もうお弁当箱の片付けに憂鬱になることはありません。
密閉性の高いフタで汁漏れを防止
お弁当は「汁漏れでカバンの中が悲惨なことに…」という問題もあります。
「Morph Bento」のフタは密閉性が高く、お弁当箱として持ち歩く際に汁漏れのリスクを軽減できます。カバンの中に入れても安心ですね。
「Morph Bento」で料理をもっと簡単に
直火も電子レンジもOKな「Morph Bento」は、調理や片付けの手間を省いてくれます。これがあれば、毎日のお弁当作りを楽しめるようになるんじゃないでしょうか。
「Morph Bento」は現在、クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。以下から詳細をぜひチェックしてみてくださいね。
>>【Morph Bento】調理・保存・持ち運びを1つで完結できる“多機能弁当箱”
Image: 合同会社ニコまる
Source: machi-ya