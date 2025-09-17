女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第124話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

柳井のぶ（今田美桜）は屋村草吉（阿部サダヲ）に「あんぱんを焼いてほしい」と頭を下げる。このままだとミュージカル「怪傑アンパンマン」は大コケ…と朝田蘭子（河合優実）から聞いた朝田羽多子（江口のりこ）と辛島メイコ（原菜乃華）は、チラシ配りへ。そして迎えた初日。いせたくや（大森元貴）は客入りの悪さに頭を抱える。のぶが謝ると、柳井嵩（北村匠海）はまだあきらめておらず…。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。