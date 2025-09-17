シンガー・ソングライターの長渕剛（69）が17日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。リピート購入している物について語った。

番組の質問ボックスから「何度もリピートして購入している物は」との問いを引き当てた長渕は「ありますね。プロテインだった」と回答した。

「プロテインとEAAとシトルリンとアルギニンですね」と明かし、「体力を作るのに必要な、全部要素ですね」と説明した。ミックスして摂取するのかと問われると「という場合もあるし、個別に飲む場合もあるし。毎日ですねえ」と明かした。

お勧めの飲むタイミングとしては「トレーニングしてる方は前後ですね。トレーニング行う1時間ぐらい前とか、終わってからも飲んでもいいですね」と長渕。「基本的には食事が中心なんですけど、やっぱ食間に飲むとか。トレーニングは必須ですね」と熱弁をふるった。

「日本人ってやっぱりタンパク質が相当不足してるんですって。だから想像以上に食べないとダメだって。ご飯ばっかり食べるんじゃなくて」と力説。「お肉は赤身中心に、鶏、豚、牛、魚含めて1回に200グラムぐらい取らないと」と続けた。

長渕がかつてインスタグラムに投稿した1日のスケジュールがトレーニング中心だったが、毎日なのかと問われると「そうですね。その日のよって変えますけど。大体ローテーションがあってですね。有酸素の日、筋トレの日、総合的な日とか。あとはストレッチの日とかって決めると、大体1週間はそれで全て終わっちゃうんですね」と回顧。

「その間にちょっと映画見に行ったりとか、たまに頑張ったからスイーツを食べに行ったりとか」とも語ると、パーソナリティーの歌手・坂本美雨は「ちょっとほっとします」と安心した。

長渕は「どうしてもトレーニングとか義務になっちゃうと、僕でもいやあ、今日朝つらいな、やりたくないなと思う日は結構あるんですよ。でもやっぱりステージが近づいてくるとそうも言ってられないっていう。そこにスイッチが入るとですね、そういう毎日が当たり前になってきますね」と語り、「規則正しい毎日を過ごしていると、体もしっかりしてくるので、気持ちいいんですよ。毎日が。見る景色も雨であろうが、天気の日であろうが。そういうのがいいんですよね」としみじみと話した。