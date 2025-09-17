お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が16日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに出演。元フジテレビのフリーアナ内田恭子（49）について言及した。

太田は番組内で、帰国生の内田の天然エピソードについて時折触れてきた。今回は内田のフジテレビ入社試験でのエピソードに触れた。

太田は自身が出演中のCBC「太田×石井のデララバ」でゲストの内田と共演。その際に聞かされたトークの一部を明かした。「私、フジテレビの入社試験の時にね、面接でね、『フジテレビで憧れるアナウンサーは誰ですか？』って聞かれた時に『筑紫哲也』って答えたんです」と内田のエピソードを暴露した上で「あり得ないよね？」と爆笑。そして「全部間違ってる。あらゆる方向で間違ってる。朝日ジャーナルだしね、元々。アナウンサーでもない。憧れてるのも、うそじゃん。そのことを知らないわけだから。すべてにおいて間違ってる。筑紫哲也って言っちゃったんだって。もう信じられない。よく受かったな」と再び爆笑。相方の田中も「100点満点。フジテレビじゃなきゃ受からない」と絶賛した。

内田は父の赴任先である西ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。小5から高2までは米国シカゴで生活。慶大商学部卒業後の99年にフジテレビ入社。06年7月からフリーアナとして活動。