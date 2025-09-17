香川沙耶、美人母を顔出し 2ショット＆幼少期写真公開「わたしって何もかもママそっくり」
【モデルプレス＝2025/09/17】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が17日、自身のInstagramを更新。母親との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】香川沙耶「そっくり」と話題の美人母
香川は「Happy Birthday Ma」とつづり、母親の誕生日を祝福。「わたしって何もかもママそっくりね」と母親との現在のツーショットや幼少期に撮影した写真を公開し、親子で並んだ仲睦まじい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美人親子で素敵」「瓜二つでびっくり」「仲良しで微笑ましい」「美しすぎる」「最高の遺伝子」「いつまでも仲良くね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
