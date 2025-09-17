【あんぱん 第124話あらすじ】のぶ、草吉に頭を下げた理由とは ミュージカル初日迎える
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第124話が、9月18日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。
そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
