二宮和也、自身初FCイベントで北海道降臨 “アイドルの原点”歌＆ダンスで魅了・東京公演生配信も決定
【モデルプレス＝2025/09/17】嵐の二宮和也が9月16日、自身初となるファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FANMEETING 2025 “Show Case”』（ヨミ：オフィスニノホールディングス ファンミーティング2025ショウケース）の北海道公演を『札幌文化芸術劇場 hitaru』にて開催。ここでは、同公演のライブレポートを届ける。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、北海道公演は3都市目にあたる。開演の定刻を迎える直前、客席から自然発生的に“にのコール”が起こる。やがて客電が落ちると、ファンの拍手と歓声のなか、二宮がステージに登場。「おじゃましまーーーす！！」という高らかな挨拶に、観客の熱気は冒頭から最高潮に達する。
その熱気に応えるように、二宮は8月27日に配信リリースした「あの夢をなぞって」（※YOASOBIのカバー）をはじめ、最新カバーアルバム『◯◯と二宮と2』（読み：マルマルトニノミヤツー）の収録曲を、キレのある振り付けと全力のボーカルで次々と歌い上げていく。
自身初のファンミーティングで彼が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。MATSURI、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちを率いてのコレオグラフィーは、時に清々しく、時に演劇的に観客を魅了していく。バラエティ番組での司会ぶりや、最新主演映画『8番出口』で見られる役者としての実力も素晴らしいが、やはり、歌って踊る“アイドル・二宮和也”の帰還は、この上なくファンの心を熱くさせる。
中盤では、「これもファンミーティングの鉄板ということで」（二宮）と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。「ファンで埋まった会場で歌う気分は？」という質問には「そりゃ最高だろ？」と照れくさそうな笑顔に。「今回のグッズのデザインや配色はどのように？」という質問には「だいぶハイセンスな大人の人たちが…」と回答した。さらに、「最近、“オレって天才”と思った瞬間は？」という質問には「思わないほうが少ないかな？」とジョークで答えると、すかさず客席が「フウッ！！」と歓声で返す。息もぴったりの空気に、二宮も思わず「もう、ずっとこういうことをやっていたいよ」と語る。
時折、客席からの呼び掛けにも答え、記念撮影も行いながら、先程までのドラマチックなステージとは対象的とも言えるコージーな時間が流れる。さらに、二宮の口から10月2日東京で開催される“Show Case”最終公演の生配信決定が発表されると、場内に歓喜の悲鳴が巻き起こった。
その後、パフォーマンスに戻り、“Show Case”は後半へ。終盤のMCではカバー曲のオリジナルアーティストたちへの感謝とともに「僕の大好きな曲を通して、皆さんと素晴らしい思い出を作れた」と呼び掛け、“Show Case”北海道初日は盛況のうちに幕を閉じた。
大阪、東京での公演が控えているため詳細な描写は差し控えるが、会場ごとの環境を活かした演出といい、シャープとポップの両軸を押さえたイメージ映像やライティングといい「週末のマーチ」（※Ryo Umekawaのカバー）においてサプライズで設けられた客席からの撮影OKタイムといい、冒頭からラストまで二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひと時だった。（TEXT：内田正樹）
10月2日に東京ガーデンシアターで開催される『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』最終公演の生配信が決定。 臨場感あふれるファンミーティングをリアルタイムで届ける。（modelpress編集部）
2025年10月2日（木）開場18：00／配信開始19：00
【見逃し配信期間】
■オフィスにのホールディングス会員限定チケット
配信準備が整い次第〜10月19日（日）23：59まで
■一般チケット
配信準備が整い次第〜10月14日（火）23：59まで
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
◆二宮和也、自身初FCイベントで北海道降臨
本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、北海道公演は3都市目にあたる。開演の定刻を迎える直前、客席から自然発生的に“にのコール”が起こる。やがて客電が落ちると、ファンの拍手と歓声のなか、二宮がステージに登場。「おじゃましまーーーす！！」という高らかな挨拶に、観客の熱気は冒頭から最高潮に達する。
◆二宮和也、“アイドルの原点”歌＆ダンスで魅了
自身初のファンミーティングで彼が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。MATSURI、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちを率いてのコレオグラフィーは、時に清々しく、時に演劇的に観客を魅了していく。バラエティ番組での司会ぶりや、最新主演映画『8番出口』で見られる役者としての実力も素晴らしいが、やはり、歌って踊る“アイドル・二宮和也”の帰還は、この上なくファンの心を熱くさせる。
中盤では、「これもファンミーティングの鉄板ということで」（二宮）と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。「ファンで埋まった会場で歌う気分は？」という質問には「そりゃ最高だろ？」と照れくさそうな笑顔に。「今回のグッズのデザインや配色はどのように？」という質問には「だいぶハイセンスな大人の人たちが…」と回答した。さらに、「最近、“オレって天才”と思った瞬間は？」という質問には「思わないほうが少ないかな？」とジョークで答えると、すかさず客席が「フウッ！！」と歓声で返す。息もぴったりの空気に、二宮も思わず「もう、ずっとこういうことをやっていたいよ」と語る。
時折、客席からの呼び掛けにも答え、記念撮影も行いながら、先程までのドラマチックなステージとは対象的とも言えるコージーな時間が流れる。さらに、二宮の口から10月2日東京で開催される“Show Case”最終公演の生配信決定が発表されると、場内に歓喜の悲鳴が巻き起こった。
その後、パフォーマンスに戻り、“Show Case”は後半へ。終盤のMCではカバー曲のオリジナルアーティストたちへの感謝とともに「僕の大好きな曲を通して、皆さんと素晴らしい思い出を作れた」と呼び掛け、“Show Case”北海道初日は盛況のうちに幕を閉じた。
大阪、東京での公演が控えているため詳細な描写は差し控えるが、会場ごとの環境を活かした演出といい、シャープとポップの両軸を押さえたイメージ映像やライティングといい「週末のマーチ」（※Ryo Umekawaのカバー）においてサプライズで設けられた客席からの撮影OKタイムといい、冒頭からラストまで二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひと時だった。（TEXT：内田正樹）
◆二宮和也“Show Case”、東京公演生配信決定
10月2日に東京ガーデンシアターで開催される『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』最終公演の生配信が決定。 臨場感あふれるファンミーティングをリアルタイムで届ける。（modelpress編集部）
◆「OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”」生配信日時
2025年10月2日（木）開場18：00／配信開始19：00
【見逃し配信期間】
■オフィスにのホールディングス会員限定チケット
配信準備が整い次第〜10月19日（日）23：59まで
■一般チケット
配信準備が整い次第〜10月14日（火）23：59まで
【Not Sponsored 記事】