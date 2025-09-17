朝ドラ「あんぱん」プロデューサー、ミセス大森元貴に「役者としてお会いしたかった」キャスティングのきっかけ明かす
【モデルプレス＝2025/09/17】16日、俳優の高橋文哉がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）が放送された。現在放送中の連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）のプロデューサー・倉崎憲氏がゲスト出演し、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴がキャスティングされた経緯を明かす場面があった。
【写真】ミセス大森元貴「あんぱん」舞台裏で自身のグッズ写り込み
この日「あんぱん」のキャスティング秘話を明かした倉崎氏。パーソナリティの高橋のほか、ライブを見に行ったことがきっかけになったという乃木坂46の久保史緒里について語った。
また、いせたくや役で出演している大森についても言及する場面があり、倉崎氏は「ライブがきっかけでした」と告白。「ミセスさんの歌にも感動したんですけど、その彼の表情、切なさとか悲しみたいな表情をした時に『なんだこの人は』って。この人の表情をもっと見たいなと思って、役者としてお会いしたかった」と大森に打診したきっかけも語った。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送、NHK
◆ミセス大森元貴に「役者としてお会いしたかった」
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
