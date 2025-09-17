叶美香、驚異の美ボディ輝く大胆ショット公開「凄すぎる」「芸術の域を超えてる」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/09/17】セレブリティの叶姉妹（叶恭子・叶美香）が、17日までにInstagramを更新。美香が金属製のブラレットを着用した大胆なショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】叶美香「同じ人間とは思えない」驚異の美ボディ
叶は「これはブラレットという金属で出来たオーキッドのお花のノンワイヤーブラですよ」とアイテムについて説明し、赤いジャケットを組み合わせた印象的なスタイリングで、美しいバストと腹筋が際立つボディを堂々と披露。「オーラをまとうとは人生の瞬間を全力で生きること、そのエナジーが醸し出す心と生き様の表れです」と姉・恭子の格言もつづっている。
この投稿に、ファンからは「凄すぎる」「芸術の域を超えてる」「同じ人間とは思えない」「バッキバキの腹筋で感動」「この世のものとは思えない美しさ」「オーラが違う」「さすが美香様」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
