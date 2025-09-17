「今日好き」米澤りあ、肩出し衣装姿に絶賛の声「アイドルみたい」「ツインテール似合う」
【モデルプレス＝2025/09/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが9月16日、自身のInstagramを更新。文化祭での肩出し白衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女「アイドルかましすぎ」肩出し衣装姿
米澤は「最後の文化祭」と学校での文化祭の様子を公開。「最近アイドルかましすぎ」とツインテールで肩出し衣装姿を披露し「楽しかった 想像以上のコールだった来てくれたみんなありがとう」と文化祭でのパフォーマンスが盛り上がった様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「アイドルみたい」「ツインテール似合う」「輝いてる」「最高でした」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆米澤りあ、文化祭での肩出し白衣装姿を披露
