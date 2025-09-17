「黒ばっかり選んじゃう」人へ！【GU】大人の垢抜け♡「ネイビーカーデ」

黒は頼れるカラーだけど、毎回のように選んでいるとコーデが重く見えてしまうことも。そんな時の気分転換に提案したいのは、上品かつ洗練された印象を与えてくれる“ネイビー”です。黒よりもほんのり軽やかで、綺麗めな雰囲気もプラスできるから、大人のワードローブにぴったり。今から気軽に取り入れるなら、【GU（ジーユー）】の半袖カーディガンがおすすめ。大人に似合う一枚を詳しくご紹介します。

ケーブル編みに映える金ボタンがおしゃれな1枚

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン（半袖）」\1,990（税込）

やや細めのケーブル編みに、きらりと光るゴールドカラーのボタンが上品なアクセントになった1枚。半袖タイプのカーディガンだから、暑さが残る晩夏から初秋にもさらっと着られて重宝しそうです。すっきり短め丈で、ボタンを留めてプルオーバー風としても着てもOK。落ち着いたネイビーは甘くなりすぎず、カジュアルにもきれいめにもマッチします。

チェックパンツに合わせてクラシカルな大人コーデに

存在感のある金ボタンがポイントのケーブルカーデは、クラシカルなチェックパンツとの相性もばっちり。知的な印象のネイビーが、トラッドな柄アイテムを品よくまとめてくれます。足元はパンプスで、全体を引き締めれば大人の垢抜けコーデが完成します。カジュアルダウンしたい日は、あえてジーンズやスニーカーに合わせるのもおすすめ。

Writer：Anne.M