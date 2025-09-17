『あんぱん』第124回 のぶ、草吉に頭を下げて…【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第124回が、18日に放送される。
【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第124回のあらすじ
のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。
【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。