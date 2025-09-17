菜々緒、ランジェリー姿の新ビジュアル公開 スレンダー美ボディを大胆に披露
モデルで俳優の菜々緒（36）がアンバサダーを務めるランジェリーブランド・トリンプより、「FLORALE BY Triumph（フロラーレ バイ トリンプ）」のプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」が17日、2025年秋冬の新作を発表。菜々緒が着用した新ビジュアルが公開された。
【写真】上質なブラが似合う…スレンダーボディを披露した菜々緒
今シーズンはピカソの工芸品をイメージした「Relief（レリーフ）」、クールさとフェミニンさを併せ持つ「Serruria（セルリア）」、艶やかでエレガントな「Christmas Rose（クリスマスローズ）」など、印象の異なる多彩なデザインがラインアップ。中でも、新たに登場する「着こなし提案シリーズ」は、インナーとしての機能美はもちろん、アウターとの組み合わせを楽しめるデザインで、日常をアップデートする着こなしを提案している。
また、同じLUXEラインのブラジャーとのスタイリングも可能で、好みやシーンに合わせた自由なコーディネートが可能に。花々の個性を映し出すフェミニン＆エレガントなランジェリーとともに、毎日に“私らしい”ときめきを与えられる。
