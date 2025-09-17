◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がフィリーズ戦に先発登板。5回68球、5奪三振、ノーヒットピッチングの完璧な投球を見せました。

「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手。6日のオリオールズ戦以来、中10日での先発マウンドに上がりました。

初回、ナ・リーグ本塁打王を争うカイル・シュワバー選手との直接対決。初球はこの日最速の101.7マイル(約163.7キロ)のフォーシームでストライクを奪うと、最後は高めのスライダーで空振り三振。第1打席は大谷選手に軍配が上がりました。

初回を無失点で立ち上がった大谷選手は、2回に2つの三振を含む三者凡退の好投。3点の援護をもらった直後の3回のマウンドも先頭をレフトフライに抑えると、続く2人もしっかり抑え三者凡退としました。

4回も無安打に抑えた大谷選手。5回には左中間へ大きな当たりを飛ばされましたが、レフトを守るアレックス・コール選手がフェンスにぶつかりながらキャッチ。この好プレーに、大谷選手も両手を広げて喜びました。

大谷選手は5回を終えて勝ち投手の権利を持って降板。4点リードの6回からは2番手のジャスティン・ロブレスキ投手がマウンドにあがりました。しかしロブレスキ投手は4連打を浴びて2点を失うと、4番ブランドン・マーシュ選手に3ランを被弾。一気に逆転を許し、大谷選手の2勝目は無くなりました。