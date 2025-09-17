クオリティ高い！「いろいろ使えて便利すぎ！」「200円なのに高見え♡」100均ラック

ダイソーで見つけたラックが、シンプルながら便利で感心しました！脚付きの木製ラックで、お部屋をおしゃれに演出。220円（税込）にしては高見えなデザインでチープ感がありません♡フチが高くなっているから、小物やアクセサリーを置くのにぴったり。鉢植えを置くためのスタンドとしても役立ちますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：インテリア簡易ラック

価格：￥220（税込）

耐荷重：2kg

販売ショップ：ダイソー

おしゃれでいろいろと使えて便利！ダイソーの『インテリア簡易ラック』

お部屋をおしゃれに演出できるアイテムが豊富なダイソーで、素敵な商品を見つけました！

今回紹介するのは、こちらの『インテリア簡易ラック』という商品。シンプルな丸型デザインの木製ラックです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。

脚が付いているので、ディスプレイ時に少し高さを出したいときにもぴったりです。置くだけで、こなれ感のある空間に。

ただ、商品名にある通り簡易的なつくりです。脚は接着剤で取り付けられている構造になっています。

よく見てみると接着剤がはみ出している部分があるので、そのあたりは正直お値段なり…といったところです。

小物のディスプレイや、ちょっとした収納、鍵などの置き場として使うのに最適です。

ですが、脚が華奢なので重いものには向きません。

耐荷重は2kgとなっているので、それ以上重いものは置かない方がよさそうです。

アクセサリートレーにしても可愛い♡鉢スタンドとしても使える！

木製でぬくもりがあるので、そのままアクセサリートレーとして使うのもGOOD。

フチが高くなっているので、置いたアクセサリーが落下しにくいのが嬉しいポイントです！

コンパクトサイズの鉢植えなどを置くための、ちょっとしたスタンドとしてもおすすめです。

ちなみに写真では、植木鉢は穴が開いておらず水分がしみ出ないタイプを使っています。

鉢底穴が開いている場合は、受け皿を組み合わせて使うのがいいと思います。

今回はダイソーの『インテリア簡易ラック』を紹介しました。

組み立ての必要もなく、すぐに使えて便利です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。