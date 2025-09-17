「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は５回無安打無失点、１四球で降板。直後に継投失敗で悪夢のような逆転劇を引き起こしてしまい、２勝目の権利は消滅した。

２番手のロブレスキーが大誤算だった。４点リードの六回、１死から３連打を浴びて満塁のピンチを招くと、ハーパーに右中間へ２点二塁打を浴びた。ここで本拠地にはブーイングが沸き起こり異様な雰囲気に。さらにマーシュに右翼へ逆転３ランを浴びてしまった。ここでベンチからロバーツ監督が出てくると、スタンドから特大のブーイングが浴びせられた。

５回を投げ終えると、ベンチ前で打席の準備を進めていた大谷のもとにロバーツ監督が近寄ってきた。続投か否かの判断を確認したとみられ、隣ではプライアー投手コーチも寄り添った。大谷は笑顔で一声かけると、指揮官も笑顔に。ここで交代を決断した模様だ。

その後、ロバーツ監督はベンチに座っていたフリーマンのもとへ出向き、満面の笑みを浮かべながら談笑。今季は投げさせても５回までと決めており、ノーヒットノーランを継続した状態で降板する異例の展開となった。地元紙オレンジカウンティ・レジスターのビル・ブランケット記者は自信のＸで「ロバーツ監督が５回以降でノーヒットノーランを記録している投手を交代させたのは９回目」と伝えていた。

さらに代わったエンリケスもソロを被弾し、２被弾で一挙６失点。５回までの沈黙がウソのように、フィリーズ打線を起こしてしまった。