歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。サツマイモのおいしい食べ方について、投稿しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】 「このたまらなさ、女子にはわかるはず」 サツマイモ「この食べ方が1番おいしい」 オススメ調理法を紹介





工藤さんは、「サツマイモをいただいてほぼ毎日食べているのですが、この食べ方が1番おいしい。」と綴り、サツマイモを輪切りにして、炊飯器の中で水に浸した動画を投稿。









続けて、「水分がちょうどなくなる頃に出来上がる感じです。」と、炊飯器で炊きあげたサツマイモの動画も投稿しています。





工藤さんは、「サツマイモの地味な投稿ですが、あまりにもおいしかったので。笑笑」と投稿した理由を説明。「かぼちゃとか、他の野菜と合わせてやるよりも、単独で炊いた方が、サツマイモって感じでした！」と綴っています。









そして工藤さんは、「このたまらなさ、女子にはわかるはず！笑笑 女子じゃなくても好き？笑笑 そうだよね！笑」とフォロワーに問いかけました。







この投稿をみたフォロワーからは、「男子にも分かります」・「炊飯器でお手軽やってみます」・「これ、絶対美味しいヤツ！」・「炊飯器でこんな美味しそうに作れちゃうんですね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】