ＴＢＳの石井大裕アナウンサーが１７日、同局「ひるおび！」で、前夜行われた「世界陸上」での１１０Ｍハードル・村竹ラシッドへのインタビューについて振り返った。

この日は前夜の世界陸上の熱戦を振り返った。その中で多くの人の涙を誘ったのが村竹の涙のインタビュー。メダル獲得の可能性もあったが、接戦の中、結果５位。レース後のインタビューでは、石井アナが「見事５位です。お疲れ様でした」と労い率直な思いを質問。村竹は「何が足りなかったんだろうなって、何が今まで間違ってたんだろうなって」としぼり出し、涙をこらえきれず号泣。石井アナが最後に「日本の宝です」と声をかける姿も印象的だった。

恵俊彰は「石井さんの『見事です、おめでとうございます』に、（村竹は）いや、違うでしょうと、きっと心の中で思われてて。間違っていたと振り返って…」と言うと、「石井さんも難しかったでしょう」と気遣った。

石井アナは「世界の５番ですから、すごいこと」と言い「僕自身、ずっと取材をさせていただいて海外の大会、いろんな村竹選手を見させていただいて、本当に努力している姿、世界で自分は必ず勝つと思ってトレーニングをしていた」と村竹の姿を紹介。「日本の練習では学生に負けてしまうこともある。なんでかというと、色んなチャレンジをしている過程だから。フラストレーションも溜まるだろうし、いろんな経験をしていることを知っていたので、感謝しかなかった」と話した。

恵は「男泣き、自らさらけだして。あの姿を見たら、日本の宝と…」と言うと、石井アナは「私自身も努力しないといけないなとか、頑張らないといけないなとか、いろんな感情をもらった」と振り返っていた。