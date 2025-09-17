ついにやってくれた！「出し入れが超楽ちん！」奪い合いになりそうな100均キーホルダー

ライブやイベントなどでゲットできると嬉しい銀テープ。ついにダイソーにもキーホルダータイプの銀テープホルダーが登場しました！作りが秀逸で、銀テープを出し入れしやすいのが◎ネット通販などでは1,000円前後するものが多いですが、100円で買えちゃいますよ！これは争奪戦になりそうです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：銀テープ用キーホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

出し入れしやすい構造で使いやすい！ダイソーの『銀テープ用キーホルダー』

ライブやイベントに参加した際に、運よく銀テープを入手できると嬉しいですよね！思い出のアイテムとして、銀テープをホルダーなどに入れて持ち運ぶ方も多いと思います！

今回紹介するのは、推し活がより捗ること間違いなしの『銀テープ用キーホルダー』という商品。キーホルダータイプの銀テープホルダーです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売場に陳列されていました。

よくある銀テープホルダーは袋状のものが多いですよね。ですが、それだとテープを通すのが大変で、苦戦している方も多いのではないでしょうか。

大切な銀テープが折れ曲がったりするのが気になりますよね。

その点、こちらはスナップボタンを開いてオープンにできるタイプです。横から差し込めるタイプなので出し入れが簡単で、ストレスフリーな使い心地です。

長さが十分あるので、文字やロゴなどをしっかり見せることができます。

銀テープのデザインを活かせるのは嬉しいですね！

ボールチェーンでバッグなどに取り付けて持ち運べる！

ホルダーに収納できる手持ちの銀テープがなかったため、リボンを代用してみました。

シンプルなデザインなので、テープがしっかりと映えます♡

ボールチェーンでバッグなどに取り付けられるので、いつでもどこでも思い出のアイテムを眺めることができますよ。

今回はダイソーの『銀テープ用キーホルダー』を紹介しました。

似たような商品をネット通販などで見ると、1,000円前後するものが多いので、110円（税込）で購入できるこちらはお得に感じました！売り切れてしまいそうなので、ぜひお早めにゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。